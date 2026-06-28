美國務院：美官員與台各政黨立委互動 強化美台關係

立法院長韓國瑜日前率跨黨派立委訪問華府，會晤美國國務院官員。國務院今天表示，美台之間強健的非官方關係，透過美國官員與台灣各政黨立法委員之間的定期互動而強化。

韓國瑜先前率跨黨派立委訪美，在華府期間，韓國瑜一行人除了會晤7位民主黨籍聯邦參議員，出席代表處舉辦酒會，與超過30位的跨黨派聯邦眾議員交流，也和白宮及美國戰爭部官員分別會晤。

立法院表示，韓國瑜訪問華府期間也在駐美代表俞大㵢陪同下前往美國國會，拜會共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson），隨後和跨黨派立委共同會晤美國國務院官員，就台美安全合作、無人機產業發展、協助台灣擴大國際參與及提升台商赴美投資便利性等議題深入交流。

對於中央社記者詢問國務院出席官員及雙方討論議題，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆表示，「美國和台灣之間強健的非官方關係，透過美國官員與台灣各政黨立法委員之間的定期互動而強化」。

根據立法院新聞稿，韓國瑜表示，台灣高度重視無人機等產業發展，期盼持續深化台美合作；面對日益嚴峻的區域情勢，台灣將持續以硬實力與軟實力雙軌並進守護家園。

韓國瑜21日率領7位朝野立委訪美，訪團成員包括國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥。訪團已於27日晚間返抵台灣。