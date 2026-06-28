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林佳龍率經貿團訪米蘭 見證台灣供應鏈向世界延伸

中央社／ 記者楊堯茹台北28日電
外交部長林佳龍於社群媒體表示，他日前率團前往義大利米蘭訪問，走訪環球晶、上銀科技、台泥子公司NHOA Energy等台灣企業，見證台灣供應鏈持續向世界延伸，政府會持續扮演最堅實後盾，擴大Team Taiwan的影響力。圖／截自林佳龍臉書
外交部長林佳龍於社群媒體表示，他日前率團前往義大利米蘭訪問，走訪環球晶、上銀科技、台泥子公司NHOA Energy等台灣企業，見證台灣供應鏈持續向世界延伸，政府會持續扮演最堅實後盾，擴大Team Taiwan的影響力。圖／截自林佳龍臉書

外交部長林佳龍於社群媒體表示，他日前率團前往義大利米蘭訪問，走訪環球晶上銀科技、台泥子公司NHOA Energy等台灣企業，見證台灣供應鏈持續向世界延伸，政府會持續扮演最堅實後盾，擴大Team Taiwan的影響力。

林佳龍於23日至26日率領經貿考察團赴義大利工業重鎮與文化之都米蘭訪問，他於臉書發文表示，此行見證台灣供應鏈持續向世界延伸，也感受台灣企業布局國際市場的韌性與實力；這是他第2次訪問義大利，也是首度來到米蘭，透過走訪台灣企業，更深刻看見台灣產業在歐洲市場長期耕耘的成果。

林佳龍說，他先參訪環球晶圓義大利子公司MEMCElectronics Materials S.p.A.，在總裁Marco Sciamanna簡報與廠房導覽下，了解台灣半導體供應鏈在歐洲扎根情形；隨著台積電赴歐洲投資，台灣半導體供應鏈也正積極在歐洲拓展版圖，展現企業長期投資所累積的競爭優勢。

他表示，隨後拜訪上銀科技義大利子公司。上銀科技是從台中大肚山出發的精密機械企業，憑藉紮實技術與卓越品質，多項產品被納入義大利Vademecum工程師手冊中，成為陪伴義大利製造業升級的重要夥伴。

他指出，上銀科技總經理楊創堡在交流時分享，上銀堅持最新技術要根留台灣，同時將台灣總部的核心精神落實在義大利市場；上銀認為，企業最重要的價值，是能為客戶提供解決方案，並幫助客戶一起成長。

林佳龍提到，他最後前往台泥子公司NHOAEnergy，感謝台泥總經理程耀輝親自帶領參觀儲能與電動車充電中心。近年來隨著淨零碳排趨勢，台泥正積極轉型，台灣生產的水泥儲能櫃如今已搬上義大利高速公路，並積極布局歐洲儲能及電力系統業務。

林佳龍表示，這次來到米蘭，透過拜訪科技產業及僑宴的機會，與許多旅義僑民與台商朋友見面，聽見他們分享在異鄉打拚的過程，有快樂、有悲傷，有挫折、也有成功的喜悅；台灣人永遠不缺闖蕩世界的勇氣，政府也會持續扮演旅外台商與僑胞最堅實後盾，一起擴大Team Taiwan在世界舞台上的影響力。

外交部長林佳龍於社群媒體表示，他日前率團前往義大利米蘭訪問，走訪環球晶、上銀科技、台泥子公司NHOA Energy等台灣企業，見證台灣供應鏈持續向世界延伸，政府會持續扮演最堅實後盾，擴大Team Taiwan的影響力。圖／截自林佳龍臉書
外交部長林佳龍於社群媒體表示，他日前率團前往義大利米蘭訪問，走訪環球晶、上銀科技、台泥子公司NHOA Energy等台灣企業，見證台灣供應鏈持續向世界延伸，政府會持續扮演最堅實後盾，擴大Team Taiwan的影響力。圖／截自林佳龍臉書

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