ECFA簽署16週年 去一中市場迷思後台灣經濟迎榮景

台北市長蔣萬安擬推無人自駕巴士，為自駕車再度掀話題，雖然台灣自駕巴士技術已發展至L4（完全自駕不需人介入），但目前國內僅開放自駕L2等級（輔助駕駛）上路。立法院交通委員會國民黨籍召委黃健豪草擬自駕車發展基本法，開放自駕車L3至L5（部分自動、高度自動、完全自動）等級可上路，擬要求交通部及相關部會2028年訂定子法。

2026-06-28 13:24