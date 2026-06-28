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ECFA簽署16週年 去一中市場迷思後台灣經濟迎榮景

中央社／ 記者葉素萍台北28日電

台灣於2010年與中國簽署「兩岸經濟合作架構協議」後，2011年至2015年台灣經濟成長率反而持續走緩。台灣2016年起進行總體經濟路線調整，不再倚賴單一市場，積極走向世界，一步步開創產業榮景。2026年最新世界競爭力評比，台灣已躍升全球第4。

「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）於2010年6月29日簽署，當時台灣政府希望藉由開拓中國市場，帶動國內產業發展。

然而，簽署ECFA後，台灣倚賴中國市場為核心的經濟發展路線，反而讓台灣出現產業空洞化、人才外流的窘境。

2011年至2015年台灣經濟成長率依序為3.67%、2.22%、2.48%、4.72%、1.47%，與原本預期目標差距甚遠。中國紫光集團在那段期間甚至頻頻放話欲併購台灣半導體產業。

統計數據顯示，2016年台灣對中國（含香港）的出口占比高達40.1%。

時任總統蔡英文上任後，對台灣總體經濟進行路線調整，擺脫「先走向中國，再走向世界」的迷思，積極協助台灣產業拓展海外市場。

經濟學者觀察指出，總體經濟路線調整的這十年來，台灣經濟出現結構性轉變。

2025年台灣對中國及香港出口占比僅剩26.6%；對美國出口比重逐年攀升，2025年來到30.9%，26年來首度超越對中港總和。

學者說，這段期間政府致力引領企業打進全球供應鏈，AI產業帶動半導體出口大幅成長，驅動台灣出口總值從2016年的2792億美元，躍升至2025年的6407.5億美元。台灣今年國內生產毛額（GDP）規模預估可望突破1.28兆美元，較2015年的0.52兆美元成長1倍以上，可望躋身全球前20大經濟體。

學者觀察指出，對企業而言，這十年學到最重要的一課就是，與其背靠一個經濟量體大，但可以政治毀約、片面中斷協議的獨裁國家，不如聯手民主友盟走進全世界，成為全球供應鏈的不可或缺才是正途。

ECFA 兩岸

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