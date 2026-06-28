快訊

大雷雨狂炸北北桃！ 恐持續至18時39分 慎防雷擊、低能見度

吳奇隆回台灣了！全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

金曲37／蔡依林封后後首發文！金曲夜真實心境：像被抽空

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌肯定韓國瑜率領朝野立委訪美 綠營扯後腿「看在眼裡痛在心裡」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今天出席民眾黨台北市議員林珍羽（右）舉辦的「零距離同樂會」，為即將參選台北市議員的黨內參選人拉票。記者余承翰／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今天出席民眾黨台北市議員林珍羽（右）舉辦的「零距離同樂會」，為即將參選台北市議員的黨內參選人拉票。記者余承翰／攝影

立法院長韓國瑜結束訪美行程返台，民眾黨主席黃國昌今天表示，政治人物面對外交不分黨派，大家都是在為台灣人民做事，每次只要非民進黨人士訪外，綠營側翼就在國內扯人後腿，相信過去幾年大家也都看多，「看在眼裡痛在心裡，我老實講大可不必。」

民眾黨台北市議員林珍羽今天舉辦「零距離同樂會」，針對韓國瑜率領朝野立委訪問美國一事，民眾黨前主席柯文哲受訪時說，韓國瑜的身分是立法院長，儘管美國不敢公開承認台灣是一個政府，「但是如果以政府的角色去談，韓國瑜訪美就有一定的規格。」

柯文哲還說，韓國瑜有立法院長的頭銜，而且還有帶7位朝野立委，「所以我很客觀地講，韓國瑜訪美的規格，一定比國民黨主席鄭麗文還高。」

黃國昌表示，政治人物面對外交不分黨派，大家都是在為台灣人民做事，大家如果都有這樣的認知，為了台灣利益就會一致對外，「在國內可以有不同的看法、不同的政見，彼此之間相互競爭，這些都是常態，但是在面對國外的時候，要記得我們都在同一條船上，我們都生活在這塊土地上，團結一致對外，這才是最重要的事情。」

黃國昌說，民進黨如果要利用訪外的機會，還在這邊進行見縫插針的比較，「其實我老實講，大可不必」，每次只要是非民進黨人士訪外，綠營側翼就在國內扯別人後腿，相信過去幾年大家也都看多，「看在眼裡痛在心裡」，麻煩請民進黨好好想一想，不管是什麼黨派，大家都是在為台灣做事，不要再搞這種無聊的操作。

韓國瑜 黃國昌 林珍羽 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

肯定韓國瑜訪美成功 國民黨：凸顯美方正視國民黨將重返執政

韓國瑜訪美成功「藍白卻擋無人機條例」 王定宇：是給韓國瑜難看？

新聞眼／韓國瑜「見到該見的人」 美方釋消息有深意

星期透視／韓國瑜率團訪美 跨黨派突破外交困局

相關新聞

蔣萬安喊自駕巴士掀熱議 黃健豪擬推專法放寬無人自駕車可上路

台北市長蔣萬安擬推無人自駕巴士，為自駕車再度掀話題，雖然台灣自駕巴士技術已發展至L4（完全自駕不需人介入），但目前國內僅開放自駕L2等級（輔助駕駛）上路。立法院交通委員會國民黨籍召委黃健豪草擬自駕車發展基本法，開放自駕車L3至L5（部分自動、高度自動、完全自動）等級可上路，擬要求交通部及相關部會2028年訂定子法。

蔡英文赴義大利參與全球女性領袖峰會 獲邀進義國國會跨黨派交流

前總統蔡英文日前應邀赴義大利參加「全球女性領袖峰會」，蔡英文今天（28日）表示，這次到義大利，除了出席「全球女性領袖峰會」，也很榮幸走進義大利參議院，並由參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）親自接待，這代表台灣和義大利之間的交流，正在一步一步深化。

黃國昌肯定韓國瑜率領朝野立委訪美 綠營扯後腿「看在眼裡痛在心裡」

立法院長韓國瑜結束訪美行程返台，民眾黨主席黃國昌今天表示，政治人物面對外交不分黨派，大家都是在為台灣人民做事，每次只要非民進黨人士訪外，綠營側翼就在國內扯人後腿，相信過去幾年大家也都看多，「看在眼裡痛在心裡，我老實講大可不必。」

韓國瑜訪美成功藍白卻擋無人機條例 王定宇：是給韓國瑜難看？

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，順利與國會和行政部門交流。民進黨立委王定宇說，美方多次與韓國瑜談及台美合作生產無人機，但立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨主席鄭麗文，卻聯合民眾黨主席黃國昌阻擋行政院提出的無人機特別預算特別條例草案，這是給韓國瑜難看，盼韓國瑜能調和鼎鼐，讓在野黨別在擋無人機特別預算。

國民黨提反廢死、鞭刑入法公投 柯文哲諷：先改善司法社會信任度再來

年底九合一選舉進入倒數，在野黨可能最多會提出五項公投提案綁大選。民眾黨前主席柯文哲今天表示，公投是民意的展現，本來就應該要推動，他個人支持交通罰鍰、不在籍投票公投，至於國民黨推動的反廢死、鞭刑公投，「司法社會信任度都沒有了，推那些只是被嘲笑而已。」

綠營稱「藍委卡住災害準備金」 許宇甄痛批：民進黨裝窮抹黑造謠成性

全台近日因受米可拉颱風外圍環流影響，導致各地淹水災情不斷，民進黨卻在臉書稱「在野黨立委卡住災害準備金」。國民黨立委許宇甄說，面對豪雨、颱風與防災整備，人民最需要的是政府把責任扛起來，而不是一再把災害當成政治操作工具，抹黑在野黨，強調立法院早就通過治水經費，民進黨卻裝窮抹黑、造謠成性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。