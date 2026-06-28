黃國昌肯定韓國瑜率領朝野立委訪美 綠營扯後腿「看在眼裡痛在心裡」

立法院長韓國瑜結束訪美行程返台，民眾黨主席黃國昌今天表示，政治人物面對外交不分黨派，大家都是在為台灣人民做事，每次只要非民進黨人士訪外，綠營側翼就在國內扯人後腿，相信過去幾年大家也都看多，「看在眼裡痛在心裡，我老實講大可不必。」

民眾黨台北市議員林珍羽今天舉辦「零距離同樂會」，針對韓國瑜率領朝野立委訪問美國一事，民眾黨前主席柯文哲受訪時說，韓國瑜的身分是立法院長，儘管美國不敢公開承認台灣是一個政府，「但是如果以政府的角色去談，韓國瑜訪美就有一定的規格。」

柯文哲還說，韓國瑜有立法院長的頭銜，而且還有帶7位朝野立委，「所以我很客觀地講，韓國瑜訪美的規格，一定比國民黨主席鄭麗文還高。」

黃國昌表示，政治人物面對外交不分黨派，大家都是在為台灣人民做事，大家如果都有這樣的認知，為了台灣利益就會一致對外，「在國內可以有不同的看法、不同的政見，彼此之間相互競爭，這些都是常態，但是在面對國外的時候，要記得我們都在同一條船上，我們都生活在這塊土地上，團結一致對外，這才是最重要的事情。」

黃國昌說，民進黨如果要利用訪外的機會，還在這邊進行見縫插針的比較，「其實我老實講，大可不必」，每次只要是非民進黨人士訪外，綠營側翼就在國內扯別人後腿，相信過去幾年大家也都看多，「看在眼裡痛在心裡」，麻煩請民進黨好好想一想，不管是什麼黨派，大家都是在為台灣做事，不要再搞這種無聊的操作。