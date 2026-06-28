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影／不挺藍提反廢死、鞭刑公投 柯文哲：先改善司法增信任度再談
民眾黨創黨主席柯文哲今天出席民眾黨市議員林珍羽舉辦的「零距離同樂會」，受訪時談到在野黨可能會提出五項公投案綁大選，他表示個人支持交通罰鍰、不在籍投票公投，至於國民黨推動的反廢死、鞭刑公投，他則認為先改善司法社會信任度再來談。
柯文哲表示，公投是民進黨以前的主張，結果現在卻提出很多抗議，賴清德總統當年也提出相同的主張，直言「民進黨已經長成當年他們最討厭的樣子」，並說「我只是覺得很奇怪，當年的民進黨跟我現在看到的這個民進黨，真的非常不一樣。」
柯文哲說自己一定贊成民眾黨推動的公投項目，至於國民黨推動的反廢死、鞭刑入法公投，他則表示，目前台灣的司法社會信任度剩下30%，還要推動死刑跟鞭刑，應該先改善社會信任度再來談，「皮之不存毛將焉附，社會信任度都沒有了，推那些只是被人家嘲笑而已。」
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