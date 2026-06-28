韓國瑜訪美成功「藍白卻擋無人機條例」 王定宇：是給韓國瑜難看？

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，順利與國會和行政部門交流。民進黨立委王定宇說，美方多次與韓國瑜談及台美合作生產無人機，但立法院國民黨團總召傅崐萁、國民黨主席鄭麗文，卻聯合民眾黨主席黃國昌阻擋行政院提出的無人機特別預算特別條例草案，這是給韓國瑜難看，盼韓國瑜能調和鼎鼐，讓在野黨別在擋無人機特別預算。

王定宇表示，韓國瑜率領在立法院跨黨派的訪美團，超過40位的參眾議員或美國國務院、國防部、國安會及美國的聯邦眾議會議長談論的話題，都有一個共同的主題是關心台灣的安全，以及提到台美應該合作生產無人機。

王定宇強調，無人機發展非常重要，從俄烏戰爭或伊朗中東的衝突，無人機在戰場、商業、民間的運用需求非常大，台美如果能合作共同發展無人機，平時可以建構全球非紅供應鏈，台美可以一起拚經濟、強強聯手，面對軍事衝突時可以建構台灣無人機不對稱戰力。

王定宇指出，看到立法院國民黨團總召傅崐萁、黨主席鄭麗文，卻聯合民眾黨主席黃國昌阻擋行政院提出的無人機特別預算特別條例，是給韓國瑜難看、說一套做一套，期待韓國瑜能發揮調和鼎鼐的能力，盼在野黨不要再阻擋國家無人機的發展，在野黨如果要自提版本也可以都送進來併案審查。

王定宇說，如果一昧地阻擋無人機發展特別條例，對內扼殺台灣無人機產業發展數萬個工作機會，面對衝突若沒有無人機是讓孩子肉身直接面對。

民進立委林俊憲表示，雖然大家都說韓國瑜這次訪美非常成功，美方也高規格歡迎，但韓國瑜回國談話沒有提到最重要的一點，是未來台灣如何提升自我防衛能力最重要的無人機條例。

林俊憲說，韓國瑜跟美國國會議員見面後，民主黨國會議員立刻發表聯合聲明，支持台灣提升自我防衛的軍工產業，相信這一點也是韓國瑜這次訪美在很多次談話的重點。面對行政院已經提出無人機特別條例，上周五被藍白兩黨聯手擱置一邊，韓國瑜有沒有辦法突破僵局，他相信是美國未來觀察的重點。