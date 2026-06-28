綠營稱「藍委卡住災害準備金」 許宇甄痛批：民進黨裝窮抹黑造謠成性

全台近日因受米可拉颱風外圍環流影響，導致各地淹水災情不斷，民進黨卻在臉書稱「在野黨立委卡住災害準備金」。國民黨立委許宇甄說，面對豪雨、颱風與防災整備，人民最需要的是政府把責任扛起來，而不是一再把災害當成政治操作工具，抹黑在野黨，強調立法院早就通過治水經費，民進黨卻裝窮抹黑、造謠成性。

許宇甄指出，民進黨近日指控在野黨「卡關總預算」，總統府更聲稱災害準備金與第二預備金必須等到總預算三讀後才能動支。但事實是，115年度中央政府總預算高達3兆350億元。依「預算法」第54條，法定義務支出與既有延續性計畫本就可以覈實動支； 「災害防救法」第57條更明定，救災經費如有不足，各級政府得視需要調整當年度收支移緩濟急支應 。

許宇甄表示，立法院今年3月就已經表決通過「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，其中治水、通勤月票TPASS、生育補助等38項具急迫性的計畫先行動支，總額約718億。表決時，在場的29名綠委全數反對，另外22名綠委赴日看球，根本不關心治水。同時，因應氣候變遷的縣市管河川及排水整體改善計畫 147億元經費也早已放行。

許宇甄說，各縣市皆有議會通過的獨立地方災害準備金 ，臨災時第一時間即可動支，無須等待中央預算。更關鍵的是，依「財政收支劃分法」第 16-1 條規定，特別統籌分配稅款保留了 4%，金額高達約 353 億元，這筆鉅款依法就是供行政院 支應地方政府緊急及其他重大事項所需經費 ，行政院隨時可隨實際情形撥給需要的地方政府。

許宇甄呼籲行政院，立刻公開說明目前可動支的治水、防災及救災經費，以及各項預算執行情形；立即啟動已獲同意先行動支的治水計畫，不能讓地方政府與人民空等；停止拿災害與人民安全進行政治操作，更不要用抹黑在野黨來掩蓋行政怠惰。

許宇甄強調，真正讓總預算陷入爭議的，是行政院拒絕依法編列立法院已三讀通過的法定預算，包括原住民禁伐補償、公糧收購、軍人加薪等。民進黨政府自己違法編列預算，卻反過來指控國會依法監督是在「卡關」，這種做賊喊抓賊的操作，人民看得非常清楚。