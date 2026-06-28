快訊

國家警報響！北北基大雷雨轟到17時13分 雙北山區暴雨

英國百歲人瑞長壽秘訣超反差！日常3習慣曝光 家人也傻眼

整理包／115分科測驗注意！帶學生證「不能考」 考場規定、8科衝刺總整理

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營稱「藍委卡住災害準備金」 許宇甄痛批：民進黨裝窮抹黑造謠成性

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
全台近日因受米可拉颱風外圍環流影響，導致各地淹水災情不斷，民進黨卻在臉書稱「在野黨立委卡住災害準備金」，對此，國民黨立委許宇甄說，面對豪雨、颱風與防災整備，人民最需要的是政府把責任扛起來，而不是一再把災害當成政治操作工具，抹黑在野黨，治水經費早就通過，民進黨卻裝窮抹黑造謠成性。圖／取自許宇甄臉書
全台近日因受米可拉颱風外圍環流影響，導致各地淹水災情不斷，民進黨卻在臉書稱「在野黨立委卡住災害準備金」，對此，國民黨立委許宇甄說，面對豪雨、颱風與防災整備，人民最需要的是政府把責任扛起來，而不是一再把災害當成政治操作工具，抹黑在野黨，治水經費早就通過，民進黨卻裝窮抹黑造謠成性。圖／取自許宇甄臉書

全台近日因受米可拉颱風外圍環流影響，導致各地淹水災情不斷，民進黨卻在臉書稱「在野黨立委卡住災害準備金」。國民黨立委許宇甄說，面對豪雨、颱風與防災整備，人民最需要的是政府把責任扛起來，而不是一再把災害當成政治操作工具，抹黑在野黨，強調立法院早就通過治水經費，民進黨卻裝窮抹黑、造謠成性。

許宇甄指出，民進黨近日指控在野黨「卡關總預算」，總統府更聲稱災害準備金與第二預備金必須等到總預算三讀後才能動支。但事實是，115年度中央政府總預算高達3兆350億元。依「預算法」第54條，法定義務支出與既有延續性計畫本就可以覈實動支； 「災害防救法」第57條更明定，救災經費如有不足，各級政府得視需要調整當年度收支移緩濟急支應 。

許宇甄表示，立法院今年3月就已經表決通過「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，其中治水、通勤月票TPASS、生育補助等38項具急迫性的計畫先行動支，總額約718億。表決時，在場的29名綠委全數反對，另外22名綠委赴日看球，根本不關心治水。同時，因應氣候變遷的縣市管河川及排水整體改善計畫 147億元經費也早已放行。

許宇甄說，各縣市皆有議會通過的獨立地方災害準備金 ，臨災時第一時間即可動支，無須等待中央預算。更關鍵的是，依「財政收支劃分法」第 16-1 條規定，特別統籌分配稅款保留了 4%，金額高達約 353 億元，這筆鉅款依法就是供行政院 支應地方政府緊急及其他重大事項所需經費 ，行政院隨時可隨實際情形撥給需要的地方政府。

許宇甄呼籲行政院，立刻公開說明目前可動支的治水、防災及救災經費，以及各項預算執行情形；立即啟動已獲同意先行動支的治水計畫，不能讓地方政府與人民空等；停止拿災害與人民安全進行政治操作，更不要用抹黑在野黨來掩蓋行政怠惰。

許宇甄強調，真正讓總預算陷入爭議的，是行政院拒絕依法編列立法院已三讀通過的法定預算，包括原住民禁伐補償、公糧收購、軍人加薪等。民進黨政府自己違法編列預算，卻反過來指控國會依法監督是在「卡關」，這種做賊喊抓賊的操作，人民看得非常清楚。

許宇甄 民進黨 治水 國民黨 立法院

延伸閱讀

批行政院刻意曲解「災防法」 國民黨：別把救災責任甩鍋在野黨

控藍白卡總預算「影響強降雨防災」 民進黨：應儘速審查救命錢

卓揆喊話盡速通過治水預算 藍批甩鍋

被藍營指控昔擋治水經費 蘇巧慧競辦：扭曲事實掩飾李四川的政績謊言

相關新聞

蔣萬安喊自駕巴士掀熱議 黃健豪擬推專法放寬無人自駕車可上路

台北市長蔣萬安擬推無人自駕巴士，為自駕車再度掀話題，雖然台灣自駕巴士技術已發展至L4（完全自駕不需人介入），但目前國內僅開放自駕L2等級（輔助駕駛）上路。立法院交通委員會國民黨籍召委黃健豪草擬自駕車發展基本法，開放自駕車L3至L5（部分自動、高度自動、完全自動）等級可上路，擬要求交通部及相關部會2028年訂定子法。

蔡英文赴義大利參與全球女性領袖峰會 獲邀進義國國會跨黨派交流

前總統蔡英文日前應邀赴義大利參加「全球女性領袖峰會」，蔡英文今天（28日）表示，這次到義大利，除了出席「全球女性領袖峰會」，也很榮幸走進義大利參議院，並由參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）親自接待，這代表台灣和義大利之間的交流，正在一步一步深化。

國民黨提反廢死、鞭刑入法公投 柯文哲諷：先改善司法社會信任度再來

年底九合一選舉進入倒數，在野黨可能最多會提出五項公投提案綁大選。民眾黨前主席柯文哲今天表示，公投是民意的展現，本來就應該要推動，他個人支持交通罰鍰、不在籍投票公投，至於國民黨推動的反廢死、鞭刑公投，「司法社會信任度都沒有了，推那些只是被嘲笑而已。」

綠營稱「藍委卡住災害準備金」 許宇甄痛批：民進黨裝窮抹黑造謠成性

全台近日因受米可拉颱風外圍環流影響，導致各地淹水災情不斷，民進黨卻在臉書稱「在野黨立委卡住災害準備金」。國民黨立委許宇甄說，面對豪雨、颱風與防災整備，人民最需要的是政府把責任扛起來，而不是一再把災害當成政治操作工具，抹黑在野黨，強調立法院早就通過治水經費，民進黨卻裝窮抹黑、造謠成性。

肯定韓國瑜訪美成功 國民黨：凸顯美方正視國民黨將重返執政

立法院長韓國瑜昨結束訪美行程抵台，國民黨文傳會主委陳以信表示，美方各界接連熱情接待國民黨重要人士，都是為國民黨加分，凸顯美方正視國民黨可能2028重返執政。相較之下，美方迄今未同意賴清德總統過境美國本土，是否代表美方對賴總統路線有所疑慮？顯然民進黨已自顧不暇，用不著對國民黨見縫插針。

重申自己非「政客爽」林家興：誤導秦慧珠的鍾小平何時要認錯道歉？

國民黨北市議員秦慧珠日前指台北市研考會主委殷瑋「弱化蔣萬安」，親藍粉專「政客爽」不滿發起拒投運動，雙方互槓多日。被影射的台中市工策會副總幹事林家興否認為「政客爽」幕後者，秦慧珠日前也在政論節目上改口致歉。林家興今也發長文回應此事，並研判粉專主導者可能來自美國僑界；並呼籲公開造謠的源頭的台北市議員鍾小平公開出來說清楚，如果無憑無據，何時要認錯道歉？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。