反制跨境鎮壓 學者籲採取透明化策略攜手民主盟友

中國大陸「民族團結進步促進法」將於7月1日上路。東海大學政治系主任張峻豪今天表示，台灣必須加強與民主國家合作，藉此凸顯中共與台灣在本質上的差異，同時採取「透明化策略」，彰顯中共對港人、藏人、台灣人的作為與實質造成的影響，向外示範給周邊國家看。

張峻豪表示，近年中共持續進行「政治立場法律化」，自2014年起，中共中央總書記習近平提出「總體國家安全觀」後，中共便以此為基礎，持續以法治手段在國際上展開鬥爭，習近平也曾多次強調，要提升涉外法律的鬥爭能力、要在對外鬥爭中拿起法律武器，向破壞者、攪局者進行「制裁」。

張峻豪說，不只即將上路的「民族團結進步促進法」，包括2023年通過的「中華人民共和國對外關係法」，以及持續推動針對民商事領域的國際私法典起草工作，以建構完善的對外民商事管轄權；以及後續預計在刑法上完善國際刑事司法協助法，在行政法上完善稅法、網路安全法等法制工作。

張峻豪指出，這些律法最重要的目的，就是要在法律上維持習近平的政治主張與立場、讓習近平的政權越來越穩固，台灣對此必須特別關注。

張峻豪說，整體脈絡來看，中國國家安全，完全是按照習近平意志進行整體立法，其威權本質更加暴露無遺。事實上，無論從國際法理或長臂管轄方面來看，不是只有台灣，周邊國家勢必都受到影響。

張峻豪表示，台灣必須加強與民主國家合作，藉此凸顯中共與台灣在本質上的差異，同時採取「透明化策略」，彰顯中共對港人、藏人、台灣人的所為與實質造成的影響，向外示範給周邊國家看。

張峻豪說，總統賴清德過去提出中共就是屬於「境外敵對勢力」，取得相當程度的支持，建議應該將民意支持具體轉為推動立法工作的正當性。