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蔣萬安喊自駕巴士掀熱議 黃健豪擬推專法放寬無人自駕車可上路

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台北市長蔣萬安擬推無人自駕巴士，為自駕車再度掀話題。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安擬推無人自駕巴士，為自駕車再度掀話題。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安擬推無人自駕巴士，為自駕車再度掀話題，雖然台灣自駕巴士技術已發展至L4（完全自駕不需人介入），但目前國內僅開放自駕L2等級（輔助駕駛）上路。立法院交通委員會國民黨籍召委黃健豪草擬自駕車發展基本法，開放自駕車L3至L5（部分自動、高度自動、完全自動）等級可上路，擬要求交通部及相關部會2028年訂定子法。

台北市長蔣萬安日前接受本報專訪，擬推無人自駕車並分3個階段，在封閉的動物園區、北士科及明年下半年在15條公車專用道試行，不過北市府也坦言，雖然中央有沙盒實驗條例可以讓自駕巴士運營，卻領不到牌照，無法比照一般公車正常上路，盼中央解套。

無獨有偶，台中市府今年秋季將在水湳經貿園區與捷運文華高中站運行自駕巴士；鴻海與輝達今年也宣布，擴大自駕計程車平台生態系，預計開發L4等級的自駕計程車Robotaxi車隊，高雄預計成為首發城市。北中南縣市自駕車發展再度邁進，但目前我國法規僅開放L2等級上路，L3至L5等級仍需在限定場域測試。

交通部曾說，去年3月公布「自駕公車實驗運行安全指引」協助引導國內相關自駕公車業者對應，加速自駕技術落地，隨著自動駕駛技術發展趨勢，預作未來開放L3以上等級自駕車，在國內道路行駛準備，已分階段推動相關法規調適作業

黃健豪擬推自駕車發展基本法，開放自駕車L3至L5等級可上路，同時針對配套，如肇事責任歸屬、保險如何訂定、標線統一化、車驗中心如何檢驗自駕車能否上路，及自駕車上路後衝擊現有司機、車行等，由交通部及相關部會訂定子法，同時專法也擬定子法日出條款為2028年，盼加速推動自駕車在台灣的發展。

民進黨立委許智傑表示，台灣目前尚未開放無人駕駛車輛於一般道路正式營運，現階段僅能透過無人載具科技創新實驗條例進行沙盒實驗，不過行政院已著手檢討修正道路交通管理處罰條例、公路法，修法重點將包括全自動駕駛車輛合法上路、Robotaxi營運資格與管理機制、事故責任認定、保險制度建置、遠端監控與資安管理規範及載客收費及營運許可制度。

蔣萬安 黃健豪 自駕車 交通部 立法院

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