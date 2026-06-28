蔡英文赴義大利參與全球女性領袖峰會 獲邀進義國國會跨黨派交流

前總統蔡英文日前應邀赴義大利參加「全球女性領袖峰會」，蔡英文今天（28日）表示，這次到義大利，除了出席「全球女性領袖峰會」，也很榮幸走進義大利參議院，並由參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）親自接待，這代表台灣和義大利之間的交流，正在一步一步深化。

蔡英文應主辦單位「喬治城婦女、和平及安全研究所」邀請，於22日至25日至義大利參加「全球女性領袖峰會」。

蔡英文今天透過臉書透露，訪問義大利期間，也赴義大利參議院。蔡英文表示，對台灣來說，我們有機會走進義大利的國會殿堂，和民主夥伴面對面討論台灣、印太區域，以及全球民主所共同面對的挑戰，是非常有意義的一步。

蔡英文說，近年來，台灣和歐洲的交流越來越密切。大家對台灣的理解，也不再只停留在地緣政治或台海安全，而是看到台灣在民主治理、科技發展、供應鏈韌性，以及女性領導等議題上，都能夠對國際社會做出貢獻。

蔡英文表示，她也很高興看到，義大利國會中有越來越多跨黨派的朋友，願意關心台灣、支持台灣，並且透過實際的交流，讓彼此的合作更深入。

「台灣走向世界，不是一夕之間的事。每一次訪問、每一次對話、每一次握手，都讓世界更認識台灣的重要性。」蔡英文說，謝謝義大利的朋友，也謝謝所有在國際上支持台灣的民主夥伴。台灣會繼續堅定、自信地走出去，和世界一起面對共同的挑戰。