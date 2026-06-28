白營提交通罰鍰專用改善道安公投 立院法制局：僅12%罰鍰用於改善交通

民眾黨立法院黨團上周提出公投提案，主張將交通違規罰鍰收入「全數」用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，除民進黨團已明確表態反對，國民黨團內部也有雜音。立法院法制局今年5月提出專題報告，指目前地方政府舉發交通違規案件，有高達75%罰鍰收入分配地方政府，當中僅有提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費。

我國長年被冠上「行人地獄」惡名，近期更發生多起毒駕車禍事件，道路安全問題再度引發社會關注。然而，依照現行相關規定，地方政府舉發交通違規案件，高達75%罰鍰收入分配地方政府，當中僅有提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費，因而遭到質疑淪為地方小金庫。

立法院法制局先前提出專題報告，針對道路交通違規罰鍰收入分配運用相關問題進行探討，建議檢討各縣市分配罰鍰收入作為改善道路交通的項目，並且增訂相關執行監督考核機制；參酌日本做法檢討道路交通違規罰鍰收入分配及運用制度，以符罰鍰收入專款專用於地方改善交通所需。

報告指出，我國去年舉發277萬件超速違規罰單，數量為日本3倍以上，我國同時設置許多測速器及大量舉發罰單，交通事故死亡率更是日本的5倍。按照現行相關規定，地方政府舉發交通違規案件，75％違規罰鍰收入分配地方政府，僅需提撥至少12％作為交通安全改善經費，其餘罰鍰收入多成地方政府小金庫。

立法院法制局表示，交通安全改善經費的優先支應項目，依序為道路交通違規案件舉發處理費用、購置及檢定交通執法裝備器材費用、交通執法資訊電腦化費用、設置或租用違規車輛保管場所或卸貨分裝場地費用、交通執法與安全宣導費用、交通執法教育訓練及考察費用。

報告指出，根據交通部統計，2019年至2023年，各縣市分配交通罰鍰收入年年突破100億元，交通罰鍰收入成為地方政府豐沛且穩定的財源之一，然而提撥的支應項目仍然偏重交通執法，建議主管機關先行檢討調整，同時增訂相關執行監督考核機制，例如要求各縣市定期提報罰鍰收入運用情況、計畫執行內容等。

立法院法制局表示，地方政府依賴罰鍰收入作為穩定財源，然而實際提撥於道路交通改善經費比例過低，而且高達88%分配經費流向、用途未明，無需受到主管機關監督考核，實際上成為不受監督的小金庫，建請交通部檢討現行罰鍰分配與運用機制，強化地方政府責任，以確保罰鍰收入明確投入交通改善與安全提升。

報告指出，隨著整體環境改變，改善道路交通安全的策略也需要與時俱進，因此建議我國參酌日本作法，由中央政府統一收取違規罰鍰收入，按照分配基準審查後撥予地方政府，並且專款專用於各地方道路交通改善。