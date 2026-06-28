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學者評韓國瑜訪華府 「美不押寶台灣任何政黨」
立法院長韓國瑜返台前會晤美國眾議院議長強生，並在會後才曝光。政治大學外交系教授黃奎博表示，顯示中華民國與美國的國會外交是以平等友好的原則交流，方式為公布兩人會面照片，沒有公開記者會，相對低調，可見兩位在外部劇烈變局中，都希望以不挑釁、維持穩定為先。
淡江大學戰略所所長李大中表示，此次韓國瑜率團訪美會晤美方官員，也拜會前任及現任國會議長，成果豐碩；原因除訪團涵蓋朝野立委，具備民意代表性外，也可能顯現出美方不押寶任何台灣政黨，不獨厚執政黨或行政部門的意味。
香港南華早報廿七日引述分析家報導，韓國瑜近來訪問華府，反映出美國旨在強化與台灣最大在野黨國民黨關係的更廣泛作為。
在韓國瑜訪美前，有該黨籍台中市長盧秀燕三月訪美和該黨主席鄭麗文六月初訪美。香港南華早報說，盧鄭韓三人陸續訪美，意味著華府正準備藉由從台灣的國防預算到美台半導體合作，建立和整個國民黨的關係，因應台灣後年總統大選後的政治不確定性。
報導說，跟不同的國民黨人士交往，反映出華府旨在確保不管誰成為台灣下一任總統，台灣會持續支持美國幾個關鍵優先事項的更廣泛作為，包括台灣的國防現代化及可靠的半導體供應鏈。
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