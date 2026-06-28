立委團訪美關注軍售延遲 美官員承諾趕進度

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，會晤行政部門時多聚焦在無人機及軍售延宕等議題。隨團成員、民眾黨立委洪毓祥透露，美方官員會中說明先前美國軍售延遲交付台灣的狀況，正在努力充實軍工生產速度。藍委林思銘向美要求，未來對台軍售都須依合約如期交貨。綠委郭昱晴則向美方官員面告，藍白聯手阻擋無人機特別條例，對美說一套、回台做一套。

據了解，每場會晤約五十分鐘，多聚焦台灣國防特別預算，立委也關切台灣對美國採購武器的交付進度。與會人士形容，立法院長韓國瑜在會中表達一定要發展無人機，此外多數時間都是朝野立委和美方人士交流。

林思銘透過臉書表示，部分向美採購的武器如Ｆ-16戰機等，迄今仍未交付，他向美方表達，未來對台軍售都必須依照合約時程如期交貨，讓裝備及早成為我方戰力，真正提升台灣的防衛能力韌性。

林思銘也對美方提到，台灣除了提升自我防衛能力，同時兩岸必須持續維持穩定對話、理性溝通與交流互動，以免誤判情勢，才能共同維持台海現狀。

洪毓祥表示，美國國防部官員願意協助台灣充實國防預算、強化韌性國防自主能力，並稱若有需要降低台灣人民及各黨派對國防預算、台灣國防布局與規畫疑慮，願透過美國在台協會的安排向台灣各黨派說明。

國民黨立委賴士葆對美方強調，如果向美國採購較高端無人機，完全同意用特別預算直接購買，且希望透過技術移轉與合作開發，讓國內無人機技術升級；但對要發包給國內的無人機相關產業，則較傾向編入年度預算，而美方官員沒太大反對，僅強調無人機發展重要性。

郭昱晴透過臉書表示，最後一場拜會是美國國務院官員，他重申美國對台政策不變，也提醒台灣一定要展現自我防禦的決心，並實質提升自我防禦的基本能力。

郭昱晴也向美方表示，藍白在野黨聯手阻擋「無人機特別條例」，令人遺憾，「他們在美方面前說一套，回到台灣立法院卻做另一套，後續就看他們如何行動。」