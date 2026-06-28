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會後消息曝光…韓國瑜會晤美眾議長強生

聯合報／ 記者蔡晉宇陳熙文／連線報導

<a href='/search/tagging/2/立法院長' rel='立法院長' data-rel='/2/256450' class='tag'><strong>立法院長</strong></a><a href='/search/tagging/2/韓國瑜' rel='韓國瑜' data-rel='/2/119111' class='tag'><strong>韓國瑜</strong></a>（左）在美東時間26日拜會美國<a href='/search/tagging/2/聯邦眾議院' rel='聯邦眾議院' data-rel='/2/256470' class='tag'><strong>聯邦眾議院</strong></a>議長<a href='/search/tagging/2/強生' rel='強生' data-rel='/2/147191' class='tag'><strong>強生</strong></a>（右）。 圖／取自韓國瑜臉書
立法院長韓國瑜（左）在美東時間26日拜會美國聯邦眾議院議長強生（右）。 圖／取自韓國瑜臉書

立法院長韓國瑜於美東時間廿六日會晤美國聯邦眾議院議長強生，立法院事後發布新聞稿表示，韓國瑜感謝強生長期支持台灣，呼籲強生支持「美台雙重課稅快速減免法案」盡速完成立法。此外，韓國瑜對美國國務院官員表示，台灣高度重視無人機等產業發展，期盼持續深化台美合作。

韓國瑜在華府行程的拜會對象備受關切，本報率先獨家掌握韓國瑜在離開華府前拜會強生，立法院隨後證實。這是繼二○一八年八月，時任立法院長蘇嘉全在美拜會時任美國聯邦眾議院議長萊恩後，再度有台美議長互動。

立法院指出，韓國瑜在駐美國代表俞大㵢陪同下前往美國國會，拜會強生，韓國瑜首先祝賀美國二五○周年獨立紀念，並感謝強生長期堅定支持台灣及推動台美關係發展。他也請強生持續支持「美台雙重課稅快速減免法案」能盡速完成立法程序，以進一步促進台美雙邊投資及經貿往來，深化雙方夥伴關係；雙方隨後就台美安全合作、經貿發展、產業合作等共同關切議題交換意見。

接著，韓國瑜與跨黨派立委會晤國務院官員，討論台美安全合作、無人機產業發展、協助台灣擴大國際參與及提升台商赴美投資便利性等議題。

韓國瑜表示，台灣高度重視無人機等產業發展，期盼持續深化台美合作；並提及一九五○年美國總統杜魯門派遣第七艦隊協防台灣以來，台灣人民即體認美國的支持對維護台灣安全重要性；面對日益嚴峻區域情勢，台灣將持續以硬實力與軟實力雙軌並進守護家園，一方面強化國防安全與自我防衛能力，另一方面讓台灣民主持續發光，建設更好的台灣。

訪團下午前往華盛頓杜勒斯國際機場，參與長榮航空華府—台北直飛首航典禮，韓國瑜一行搭乘首航班機返台。

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