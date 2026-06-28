觀察站／藍綠白大撒幣 朝野惡鬥何時了

在野黨準備在國會加速推動成長津貼特別條例三讀，預計提出的金額還要再加碼，比執政黨版每月五千元更高。為民眾帶來更好福利本是好事一樁，但隨著年底選戰逼近，藍綠白近期已陷入競相加碼「大撒幣」，甚至出現「你加碼，我不執行」亂象，「成長津貼」一案恐怕再成朝野惡鬥縮影。

綠營評估，若在野黨端出更高金額的成長津貼版本，縱使在立院以多數優勢過關，行政院也很可能用不副署來反制。這樣的劇本，國人不陌生，就在幾個月前，藍白提出的軍警加薪相關修法，政院應對方式如出一轍。

在野黨為了和執政黨一別苗頭，不斷將類似的福利政策向上喊價，固然有財政紀律疑慮，但更大的問題恐怕還是出在執政黨身上；民進黨政府對內則採取對抗路線，在野黨所有提倡一律反對，一切福利政策一定得由行政部門做球拋出，且沒有討論空間，金額和上路時間全部政院說了算。

賴總統一步步把朝野關係導向更加緊繃的結果，只會讓藍綠白之間更加互不信任。以這回成長津貼為例，民進黨刻意採取行政命令方式，主要考量當然就是怕動用立法，在國會審查面對藍白多數，恐再生波瀾，不利政府送利多。

賴政府試圖透過釋出民生利多爭取認同，卻難以抹滅賴政府強勢執政帶來的種種問題，如何凝聚朝野共識應對國家未來挑戰，重要性遠超過任何短期選舉操作。若持續將選舉利益置於國家長遠發展之上，結果恐會反映在今年選情上，後座力還可能持續發酵，成為二○二八年總統大選變數。