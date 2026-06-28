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觀察站／藍綠白大撒幣 朝野惡鬥何時了

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

在野黨準備在國會加速推動成長津貼特別條例三讀，預計提出的金額還要再加碼，比執政黨版每月五千元更高。為民眾帶來更好福利本是好事一樁，但隨著年底選戰逼近，藍綠白近期已陷入競相加碼「大撒幣」，甚至出現「你加碼，我不執行」亂象，「成長津貼」一案恐怕再成朝野惡鬥縮影。

綠營評估，若在野黨端出更高金額的成長津貼版本，縱使在立院以多數優勢過關，行政院也很可能用不副署來反制。這樣的劇本，國人不陌生，就在幾個月前，藍白提出的軍警加薪相關修法，政院應對方式如出一轍。

在野黨為了和執政黨一別苗頭，不斷將類似的福利政策向上喊價，固然有財政紀律疑慮，但更大的問題恐怕還是出在執政黨身上；民進黨政府對內則採取對抗路線，在野黨所有提倡一律反對，一切福利政策一定得由行政部門做球拋出，且沒有討論空間，金額和上路時間全部政院說了算。

賴總統一步步把朝野關係導向更加緊繃的結果，只會讓藍綠白之間更加互不信任。以這回成長津貼為例，民進黨刻意採取行政命令方式，主要考量當然就是怕動用立法，在國會審查面對藍白多數，恐再生波瀾，不利政府送利多。

賴政府試圖透過釋出民生利多爭取認同，卻難以抹滅賴政府強勢執政帶來的種種問題，如何凝聚朝野共識應對國家未來挑戰，重要性遠超過任何短期選舉操作。若持續將選舉利益置於國家長遠發展之上，結果恐會反映在今年選情上，後座力還可能持續發酵，成為二○二八年總統大選變數。

國會 執政黨 行政院

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官員：就學補助等 皆依行政命令

賴清德總統打算在明年以行政命令方式推動成長津貼案，在野陣營加快「台灣未來帳戶」立法腳步，並研議加碼。綠營人士指出，若藍白在國會的提案漫天喊價，行政院恐被迫再祭出不副署手段。行政院官員臚列，現行育兒津貼、就學補助和租金補貼等都是依照行政命令發放，成長津貼透過行政規範發放，符合運作原則。

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在野黨準備在國會加速推動成長津貼特別條例三讀，預計提出的金額還要再加碼，比執政黨版每月五千元更高。為民眾帶來更好福利本是好事一樁，但隨著年底選戰逼近，藍綠白近期已陷入競相加碼「大撒幣」，甚至出現「你加碼，我不執行」亂象，「成長津貼」一案恐怕再成朝野惡鬥縮影。

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賴清德總統提出為○至十八歲兒少每月發五千元成長津貼等人口新戰略，預算規模每年兩千億元，且為避免推動立法時遭在野干擾，採發布「作業要點」的行政命令方式推動，台北大學公共行政學系教授劉嘉薇指出，該政策涉及經費規模龐大，若僅以「作業要點」作為依據，恐有法律位階較低、政策穩定性不足，以及監督機制相對薄弱等疑慮。

兒童帳戶防綠收割 藍白加碼拚三讀

賴清德總統拋出○至十八歲每月發放五千元的「成長津貼」，並以行政命令方式擬在明年啟動。藍白去年底已提出「台灣未來帳戶特別條例」，為避免成果遭執政黨收割，在野陣營研議提高補助並納入現金發放，目標搶在賴政府執行行政命令前，完成立法。

重啟核電公投？藍白曾交換意見

國民黨主席鄭麗文拋出重啟核電公投，民眾黨主席黃國昌昨表示，日前與鄭麗文交換意見，鄭曾提及重啟核電公投，民眾黨去年曾推動核三延役公投，後續黨團將針對重啟核電公投的文字內容進一步討論，提出最適合交由人民表達意見的版本。

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