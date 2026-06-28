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官員：就學補助等 皆依行政命令

聯合報／ 記者蔡晉宇李人岳／台北報導

賴清德總統打算在明年以行政命令方式推動成長津貼案，在野陣營加快「台灣未來帳戶」立法腳步，並研議加碼。綠營人士指出，若藍白在國會的提案漫天喊價，行政院恐被迫再祭出不副署手段。行政院官員臚列，現行育兒津貼、就學補助和租金補貼等都是依照行政命令發放，成長津貼透過行政規範發放，符合運作原則。

綠營人士表示，賴總統早在宣布參選總統的第一次政見記者會，就提出相關政策主張；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，賴政府正在以具體政策落實「台灣人口對策新戰略」，民進黨團全力支持，也提醒在野黨切莫將經過財政試算的政策無限上綱，流於民粹的漫天加碼喊價。

以藍白在國會多數，預計要通過在野黨版的台灣未來帳戶特別條例不成問題。民進黨人士指出，該案最可能會如在野黨過去推動的軍警加薪等法案，縱使在野以多數優勢通過，仍存在行政院長不副署的可能性；關鍵在藍白最後提出的方案金額多寡，若較執政黨版大幅提升，勢必排擠其他社福項目的預算，民進黨政府自然會更審慎以對。

行政院官員表示，根據憲法所建立的權力分立與責任政治原則，施政計畫與預算案的提出權，屬於行政院的憲政職權；立法院則負責法律案、預算案及其他重要議案的審議與議決；行政院依憲法提出施政計畫及預算後，立法院應依憲法行使審議職權，使國家財政與各項政策得以順利推動。

官員指出，現行中央辦理的○至二歲育兒津貼、二至五歲就學補助，以及租金補貼等政策，均是依據主管機關訂定的作業要點辦理發放，而非另立專法；因此，目前規畫○至十八歲每月五千元的成長津貼，透過行政規範訂定申請資格、發放方式，具有制度延續性，兼顧行政效率，符合給付行政的運作原則。

賴清德 行政院 莊瑞雄

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賴清德總統拋出○至十八歲每月發放五千元的「成長津貼」，並以行政命令方式擬在明年啟動。藍白去年底已提出「台灣未來帳戶特別條例」，為避免成果遭執政黨收割，在野陣營研議提高補助並納入現金發放，目標搶在賴政府執行行政命令前，完成立法。

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賴清德總統提出為○至十八歲兒少每月發五千元成長津貼等人口新戰略，預算規模每年兩千億元，且為避免推動立法時遭在野干擾，採發布「作業要點」的行政命令方式推動，台北大學公共行政學系教授劉嘉薇指出，該政策涉及經費規模龐大，若僅以「作業要點」作為依據，恐有法律位階較低、政策穩定性不足，以及監督機制相對薄弱等疑慮。

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