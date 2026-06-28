監督薄弱 專家：成長津貼應法制化

賴清德總統提出為○至十八歲兒少每月發五千元成長津貼等人口新戰略，預算規模每年兩千億元，且為避免推動立法時遭在野干擾，採發布「作業要點」的行政命令方式推動，台北大學公共行政學系教授劉嘉薇指出，該政策涉及經費規模龐大，若僅以「作業要點」作為依據，恐有法律位階較低、政策穩定性不足，以及監督機制相對薄弱等疑慮。

劉嘉薇表示，大規模福利支出應具備明確法律基礎，較常見的是制定專法，透過立法程序明確規範補助內容與執行方式，後續預算編列與發放也須依法辦理；相較之下，作業要點屬行政機關內部規範，法律位階較低且不具法律效力。

劉嘉薇指出，其次是缺乏制度穩定性。她說，若來年預算不足或政策方向調整，成長津貼就可能停發；主導權掌握在行政機關手中，即使作業要點存在，也缺乏強制保障；此外，立法院的監督力道會受限，因不涉及法律審查程序，若預算未編列或政策調整，立院也難要求持續執行。

東吳大學政治系助理教授張元祥說，府院刻意繞過立院，有規避國會監督及將政治資本全歸執政黨的考量；不過，以作業形式要點發放津貼，缺乏法源依據及保障，未來行政單位可片面取消，缺乏政策穩定性；況且，無論是立法或行政命令，政府動用的每一分錢，都須經立法院通過。

張元祥指出，以藍白在國會的席次優勢，極有可能主動修法通過在野黨版的台灣未來帳戶；從過去朝野對抗經驗來看，行政院有可能再以「不副署、不公布、不執行」來對抗，形成政治僵局。

張元祥表示，在民生議題上與其繼續鬥爭，不如坐下來協商，揉合朝野看法，將成長津貼法制化才是根本之道。