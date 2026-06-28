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重啟核電公投？藍白曾交換意見

聯合報／ 記者王長鼎游明煌／連線報導

國民黨主席鄭麗文拋出重啟核電公投，民眾黨主席黃國昌昨表示，日前與鄭麗文交換意見，鄭曾提及重啟核電公投，民眾黨去年曾推動核三延役公投，後續黨團將針對重啟核電公投的文字內容進一步討論，提出最適合交由人民表達意見的版本。

黃國昌昨赴新北市出席黨內中和區市議員參選人陳怡君服務處開幕茶會，被問到核電公投，黃批綠營「過去要把公投從鳥籠放出來，現在卻想把公投鎖回鐵籠」。

他表示，過去民進黨曾主張廢除鳥籠公投，支持將國家重大政策交由人民公投決定；然而如今在完全執政後，卻反而試圖讓公投審議過程變得嚴苛；民進黨到底在怕什麼？

黃國昌表示，民眾黨一致認為，面對ＡＩ發展帶動用電需求增加及國際間不少國家重新檢討、重啟核能政策，台灣也應務實檢視能源政策，不應持續受非核家園的意識形態限制。

針對國民黨規畫提出鞭刑公投，黃國昌表示，民眾黨團持續討論，待雙方凝聚共識後再說明。

鄭麗文昨下午到基隆市黨部參加座談，喊話民進黨「下架台獨黨綱，追求中華民國憲法，接受九二共識，兩岸就沒有事情，馬上春暖花開，正常交流」。

媒體問到是否提出「重啟核電」公投案？鄭只回應「謝謝」。

核電 公投 黃國昌

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