影／結束訪美行程抵台 韓國瑜：美國國會對台強烈支持

立法院長韓國瑜結束訪美行程今天返抵桃園機場，並在接機大廳舉行記者會，他強調此行展開最重要的國會外交，並與參議員與眾議員會面，對方展現熱情的一面，此次出訪讓他感受到美方對台灣民主制度的強烈支持。

韓國瑜表示，此行也去亞利桑那鳳凰城參訪了台積電以及協力廠商，看到這些台灣企業家以及工程師在海外打拼相當辛苦，非常感動，也把台商反應的問題帶給美國國會以及相關行政部門，針對雙重課稅的問題，美國國會議員也承諾會加快速度在這方面來協助。

韓國瑜表示，業者也反應廠商過來美國投資創業，不應該水、電、道路等等都要廠商負責，他們也將此項訊息帶給美國國會，希望將來台商來投資時，美方能夠築巢引鳳，先把各方面都做好了，台商進駐就能開始啟動，不能讓台商還要負責修路、接水電，這個對企業來說壓力很大，美方也承諾這方面會加強改善。

此行韓國瑜院長在駐美代表俞大㵢陪同下也親赴美國國會拜會共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson），雙方就台美安全、經貿及產業合作等關鍵議題進行深度交流。會晤期間，韓國瑜院長首先代表台灣國會，向強生議長祝賀美國建國250周年獨立紀念日。韓國瑜也感謝強生議長及美國眾議院長期以來對台灣的堅定支持，並積極推動各項台美友好法案，讓雙邊的夥伴關係更加穩固。