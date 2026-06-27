財劃法修正減五百億教育經費 教團促明訂中央地方教育經費籌編責任

「財政收支劃分法」修法後，減列500億元教育經費，影響教育發展甚鉅。民進黨立委范雲、伍麗華與國民黨立委柯志恩提出「教育經費編列管理法」修正草案，今天民間教育團體齊聲要求明確訂定中央與地方政府的教育經費籌編責任。

中華民國振鐸學會、台灣家長教育聯盟、社區大學全國促進會、新北市教師會、新北市中小學家長協會、海山教育基金會等團體，今天齊聚新北市板橋區江翠國小召舉辦論壇。

教育團體指出，由於現行法規缺乏明確規定，行政院去年以「財劃法修法」為由，一口氣減列了500億元的中央教育經費。但經實際數據釐清，因財劃法修法衍生的經費減少僅155億元，其餘高達345億元屬於「超減」。這筆預算直接重創高教、國教、幼教、終身學習及實驗教育，導致教學現場秩序大亂。

受預算削減衝擊的台中「賴厝古錐囡仔合唱團」今天也親臨現場，獻唱四首台語海洋動物組曲，以純真歌聲贏得滿場喝采，點出保障教育經費的緊迫性。

針對關鍵的中央籌編比例，跨黨派立委皆提出版本，范雲、伍麗華版本明定應占中央政府收入的 12.4%。柯志恩版本是明定應占中央政府收入的 12.9%，教團強調，無論最終採納哪一個版本，教育界都全力支持，重點是必須盡速過關。

今日范雲與伍麗華皆提供書面致詞，柯志恩則派辦公室主任柯明秀全程與會。難得藍綠立委在教育議題上立場高度一致，讓與會者感慨：「藍綠不互害，孩子的未來才有希望。」

新年度的教育經費籌編作業將於下周啟動，包括振鐸學會、新北市中小學家長協會、新北市教師會等偕同台灣家長團體聯盟、社區大學全國促進會等團體，一致呼籲行政院出來與教育界「講和」。

主辦團體強調，此案教育部已委託振鐸學會研究十個月，有過去十一年的歷史數據可供參考，並無難以釐清之處。雙方應在藍綠立委的協助下，談出合理的教育經費籌編責任額度。