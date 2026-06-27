卓揆屏東視察籲立院盡速通過總預算 宣布加碼淹水家電補助一萬元

行政院長卓榮泰今天到屏東縣視察內埔鄉中林排水改善工程，及九如鄉蔬菜農作災損情形。他喊話立法院盡速通過今年度中央政府總預算，並支持前瞻基礎建設4年一千億的治水計畫；另也宣布加碼補助淹水民眾家電損失一萬元。

卓榮泰視察的中林排水改善工程共分四期，目前第一、二期工程已完成，第三期將於七月完工，第四期預計七月底開工，並於2029年七月完工。卓榮泰希望施工團隊能努力於五月一日汛期前完成，減少水患威脅。

他說，為了解決屏東水患問題，中央近年來持續不斷投入經費推動治水改善工程，自2017年推動前瞻基礎建設計畫迄今，共投入76.57億元，其中包括2024年凱米颱風過後，行政院核定的30.72億元治水工程。

卓榮泰也喊話立法院能對今年度中央政府總預算案給予支持，早一天通過預算，相關工程就能早一天設計、發包。尤其在前瞻基礎建設基礎上，繼續透過4年一千億的治水計畫，加強各項治理工程，藉中央與地方共同合作讓鄉親獲得更安全的保障。

他說，無論是水利工程、農損的預算，及一備金、二備金、災害準備金等，都需要立法院盡速通過，如此政府才可以快速、大刀闊斧做更多工作。他也喊話立法院，現在半年都快過了，希望盡快讓中央政府總預算通過，讓政府可以做得更多。

屏東縣長周春米也向卓榮泰請命，建議比照前年凱米颱風補助標準，針對淹水住戶提供補助並簡化申請程序。卓榮泰表示，他已與經濟部研商未來淹水救助標準將進行調整，只要具居住或營業事實，且淹水達50公分以上者，均可申請；另如有家電損失中央會另給予一萬元家電損失補助，讓民眾盡速恢復正常生活。