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被問重啟核電公投？鄭麗文僅回應2字 再喊話民進黨「下架台獨黨綱」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨主席鄭麗文今天下午到基隆市黨部參加座談，被問到是否提出「重啟核電」公投案？鄭只回應說「謝謝」。記者游明煌／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午到基隆市黨部參加座談，被問到是否提出「重啟核電」公投案？鄭只回應說「謝謝」。記者游明煌／攝影

國民黨主席鄭麗文今天下午到基隆市黨部參加座談，被問到是否提出「重啟核電公投案？鄭只回應說「謝謝」。鄭麗文喊話民進黨「下架台獨黨綱，追求中華民國憲法，接受九二共識，兩岸就沒有事情，馬上春暖花開，正常交流。」

鄭麗文今天下午3點半參加基隆市婦女菁英領袖成長營，採閉門會議不公開，她以「國民黨中心思想及理念實踐」專題演說，會前也不受訪。會中他稱讚立委林沛祥一人兼三職是立委、黨鞭書記長及市黨部主委，表現優秀又辛苦。

鄭麗文說，台灣的主流民意就是兩岸和平，「和平是唯一的選擇」，今天的國會難道不是民進黨在破壞台灣民主嗎？難道不是民進黨在藐視國會嗎？民進黨每天都在沒收、破壞民主，民進黨的抗中無法保台只能賣台，台灣只有再由國民黨再次執政，才能再創經濟繁榮的奇蹟，不會成為戰爭的台灣。

「當年國共內戰死了幾百萬人，難道現在還在再死幾百萬人嗎？」鄭麗文說，兩岸和平穩定並沒有那麼困難，這才是台灣現在的主流民意，她提出倡議締造兩岸和平。

鄭麗文並說，陳水扁、蔡英文執政各8年都說台獨不可能，她喊話民進黨下架民進黨台獨黨綱，「下架台獨黨綱，追求中華民國憲法，接受九二共識，兩岸就沒有事情了，兩岸馬上就春暖花開，正常交流了。」她批民進黨嘴巴說沒有要台獨，但每天都在搞台獨，都在去中國化，想要切斷兩岸關係。

鄭麗文表示，她到對岸到的美國之行，跨出成功的第一步，得到很多人的重視和支持，要改變不是一夕之間，但機會和希望是存在的，只有國民黨才能保衛台灣的政黨。

針對陸委會副主委梁文傑有關「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」說法引發風波，鄭麗文重砲轟「這種官員一定要下台，汙辱台灣的水果」，賣個釋迦就變成中共同路人，她非常替台東縣長饒慶鈴叫屈。

「中國大陸是全世界最大的市場，絕對不可能放棄，全世界都要和大陸做生意，台灣為何不行，台灣絕對不可能放棄大陸市場。」

國民黨主席鄭麗文今天下午到基隆市黨部參加座談，被問到是否提出「重啟核電」公投案？鄭只回應說「謝謝」。記者游明煌／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午到基隆市黨部參加座談，被問到是否提出「重啟核電」公投案？鄭只回應說「謝謝」。記者游明煌／攝影

核電 公投 鄭麗文

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