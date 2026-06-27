韓國瑜結束訪美！學者：展現平等外交 打破民進黨「藍白擋預算」宣傳

立法院長韓國瑜於美東時間27日會晤美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。政治大學外交系教授黃奎博表示，顯示中華民國與美國的國會外交是以平等友好的交流原則進行，方式為公布兩人會面照片，沒有公開的記者會，相對低調，可見兩位在外部劇烈變局中，都希望以不挑釁、維持穩定為先。

黃奎博說，韓國瑜在華府對美國行政官員展示，立法院希望依民主法治的精神去處理牽涉美國的台灣內政爭議，包括國防特別預算等議題，讓民進黨簡單粗暴的「藍白擋預算」宣傳破功，也展現了立法院願意跟美國共同優化高科技產業鏈合作的誠意，讓共和黨跟民主黨都對立法院的態度有進一步了解。

黃奎博說，韓國瑜在國會山莊見了超過40個美國聯邦參、眾議員，在這麼短的時間裡，或許數字是空前，表示韓國瑜所率跨黨派訪問團認真、積極，把台灣各種聲音呈現在美國朋友面前。

美方官員稱，不會將台灣視為交易籌碼，且仍持續堅定支持台灣為其民主盟友的態度。至於下一筆對台軍售，美國總統川普仍在多方考慮，只是時間比外界想像的久一點；美國正在努力充實美國軍工產業的生產速度與品質，只因過去這段期間有些軍事活動，所以有些延遲。

針對美方官員說法，黃奎博說，不論美方的說法如何，結果都是延宕。如果美國真的要支持我方國防，理論上應該要積極解決目前尖端武器到台灣青黃不接的窘境，台灣努力沒有什麼用，一定是要靠美方；美國的行政跟立法部門，在韓國瑜這次訪問後，應更知道台灣想要強化防衛力量，應加速幫台灣取得武器。

黃奎博說，美國出現總統跟其他官員間的說法差異，會讓台灣的不安、疑慮增加，美國再多的官員說沒有因為中國的因素而延宕，也比不上川普說的，川普說了好幾次要跟中國大陸國家主席習近平討論對台軍售問題。

黃奎博說，台灣必須要想辦法透過自己的努力，緩解台海日益升高的緊張，要跟中國大陸要有一定的政治溝通，政治溝通不可能沒有前提，賴政府說「願意在沒有前提的情況下展開溝通」也是前提。

黃奎博說，現在情況演變成台灣須展現維護中華民國主權的決心和行動，近期台灣東部海域、專屬經濟海域的糾紛，會讓兩岸關係更加緊張。台灣要拿出守土有責的決心，不然中共更有藉口，把軍力或公務船部署在台灣周邊，增加更多緊張。