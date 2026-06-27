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賴總統成長津貼以行政命令跳過立院 學者：與其鬥爭不如法制化

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
賴清德總統日前提出0至18歲每月發5000元成長津貼。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前提出0至18歲每月發5000元成長津貼。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提出0至18歲每月發5000元成長津貼等人口新戰略，且採發布「作業要點」方式推動。在野黨憂心去年底提出的「台灣未來帳戶特別條例」政策遭「割稻尾」，也研議提高補助、納入現金發放機制，搶先完成立法。東吳大學政治系助理教授張元祥表示，解決少子女化危機，朝野與其繼續鬥爭，不如坐下協商，將成長津貼法制化。

張元祥分析，府院刻意繞過立法院，主要有兩個原因：一、規避國會監督。一但以專法方式處理，就會面臨在野黨對條文內容的增修，以及對人口政策的監督；二、以行政命令發放，所有「政治資本」就全歸執政黨。不過這樣的模式缺乏法源依據及保障，未來行政單位也可以片面取消，政策毫無穩定性可言；況且，無論是立法或行政命令，政府動用的每一分錢，都須經立法院通過。

張元祥指出，以在野黨在立院的席次優勢，藍白極有可能主動修法通過在野黨「台灣未來帳戶」版本；從過去朝野對抗經驗，政院也的確有可能再以「不副署、不公布、不執行」對抗，強行以「行政命令」方式執行，但執行預算將會卡在立法院形成「政治僵局」。朝野繼續對抗，累積選戰資本，屆時一定是雙方陣營支持者各自歸隊，由年輕選民及中間選民決定政治責任。

張元祥說，解決少子女化危機，給予年輕父母更多支持是朝野共識。在民生議題上，與其繼續鬥爭，不如坐下來協商，揉合朝野看法，將成長津貼法制化才是根本之道。

人口 賴清德 國會

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