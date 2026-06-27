若在野對「成長津貼」立法加碼 綠營人士：存在不副署可能

賴清德總統拋出0至18歲每月發放5000元「成長津貼」，並以行政命令方式擬在明年啟動，在野陣營則以防「割稻尾」為由，也加快「台灣未來帳戶」立法腳步，並研議再加碼。綠營人士指出，若在野在國會提出的「成長津貼」方案漫天喊價，那行政院恐被迫再祭出不副署手段。

綠營人士表示，首先要說明的是，在野黨所稱賴總統提出「成長津貼」的構想是抄襲在野，這是錯誤的說法，賴總統早在宣布參選總統的第一次政見記者會，由行政院副院長鄭麗君擔任國政藍圖召集委員，當時就提出這個政策主張了，時間點遠早於在野提案；且若要論國會提案時間點，民進黨立委郭國文提出版本的時間，也早於國民黨，「割稻尾」說法完全是不實訊息。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，賴政府正在以具體政策落實「台灣人口對策新戰略」，民進黨團表達全力支持之餘，也提醒在野黨切莫將經過財政試算的政策無限上綱，流於民粹的漫天加碼喊價。

民進黨人士指出，該案最可能的發展路徑，會類似在野黨先前在國會推動的軍警加薪、加福利法案，縱使在野以多數優勢通過，仍存在行政院長不副署可能性，重點還是要看最終藍白提出的方案金額多寡，若較賴政府版本大幅提升，勢必排擠到其他社福項目，民進黨政府自然會更審慎以對。

該人士說，台灣正處在經濟成長期，稅收增加的狀況之下，政府認為提出0到18歲的成長津貼的時間已經到了，這並非單一政策，而是「台灣人口對策新戰略」18項措施的其中一環，有整體的政策藍圖做搭配，相信國人很容易就看出和國民黨的版本有所不同，因為在野仍然停在只有「給付式」的少子化政策。