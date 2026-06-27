韓國瑜率跨黨派立委訪美 林思銘：要求美對台軍售須如約如期交貨

立法院長韓國瑜率我國跨黨派立委訪美，將於26日下午搭機返台。國民黨立委林思銘隨團訪美，他表示，部分向美採購的武器迄今仍未交付，他向美方表達，未來對台軍售都必須依照合約時程如期交貨，讓裝備及早成為我方戰力，真正提升台灣的防衛能力韌性。

林思銘說，台積電是中華民國台灣的驕傲，也是全球半導體供應鏈不可或缺的重要力量。企業勇敢走向世界，政府更應成為最堅強的後盾。他向美方誠懇表達，希望持續完善相關制度，打造更友善的投資及生活環境，讓赴美工作的台灣人才無後顧之憂，也協助台積電及更多台灣企業穩健布局全球，讓台美高科技合作持續深化、互利共贏。

林思銘表示，在華府期間，也與美國國會，傳統基金會（智庫）及白宮、國務院，國防部等政府官員，就台美安全合作、經貿發展、科技創新及印太區域情勢深入交換意見。他清楚向美方表達，感謝美國對台灣提升自我防衛能力的支持，也期待持續深化台、美在國安，經貿、科技及民主價值上的合作，共同維護印太地區的和平與穩定。

林思銘表示，支持國防預算提升自我防衛能力，但每一分國防預算都必須轉化為精準確實戰力，而不是錯失交付良機延宕我方建軍布建人員訓練，例如部分向美採購的武器包含F-16戰機等，均延遲迄今仍未交付，因此他向美方表達，未來對台軍售都必須依照合約時程如期交貨，讓裝備及早成為我方戰力，真正提升台灣的防衛能力韌性。

林思銘說，面對無人機等新興防衛領域，建議台美持續深化合作。中華民國具備優秀的研發人才及軍工製造技術若能在高階技術、系統整合及先進作戰能力上攜手合作，委由台灣生產製造必將有利於進一步提升我國無人機產業的發展速度以因應未來戰爭的趨勢。他告訴美方真正的和平安全，不只是來自堅實的國防，也必須透過各種方式來面對戰爭的風險。

林思銘表示，我方除了必須提升自我防衛能力外，同時兩岸必須持續維持穩定的對話、理的溝通及交流互動，以免誤判情勢藉以降低戰爭風險。才能共同維護台海和平現狀。和平是普世價值，而且是人類共同追求的目標；強化國防備戰與透過交流對話避戰不應該是二選一，而是相輔相成。

林思銘表示，這幾天的訪美之行，他看見的不只是台美持續累積的深厚友誼，推動民主自由。更看見彼此在AI浪下所推動的潮科技創新與生醫科技產業的進一步合作這趟訪美，不只是一次國會外交，更是一場傾聽、交流與學習之旅，把台灣人民的聲音帶向國際，也把友邦的建議帶回台灣。

林思銘說，從新竹到亞利桑那，從亞利桑那到華府，這一路看見的是世界對台灣的重視，代表台灣在全球產業鏈中已成為無可取代的重要角色。面對快速變動的國際局勢，唯有堅持務實交流、深化與友邦的合作、厚植實力、才能讓台灣穩健向前，也讓台美經貿夥伴關係持續邁向新的里程碑。