卓揆視察高雄典寶溪滯洪池 籲立院盡早通過治水預算「我們束手無策」

行政院長卓榮泰今天南下高雄視察0625豪雨事件在地方造成的災損，並前往岡山區典寶溪白米滯洪池了解此次治水效果，他表示，人無法改變大自然，但政府能透過政策與預算讓地方安全加倍，同時呼籲立法院應盡速通過治水與災損相關預算「立法院都還沒有通過，如果真正的災害來臨的時候，我們就束手無策」。

卓榮泰表示，近年中央透過前瞻基礎建設，已在高雄地區投入將近79億元治水經費，加上凱米颱風後的25億元，以及本次規畫的60幾億元，累計投入總經費已破百億元，中央與地方密切協作，目標是解決前瞻計畫或過去8年800億後更細微的區域淹水問題，免除鄉親每逢大雨便面臨的恐慌心理。

卓榮泰視察時特別提及高雄市長陳其邁對在地發展的遠見及高雄近年積極推動高科技產業，關切楠梓、橋頭科學園區的進度，目前更將目光鎖定在「白埔產業園區」的規畫與引進。

卓榮泰強調，未來要吸引更多具備進步性、指標性的相關產業進駐白埔，中央與地方在地方基礎建設上必須攜手「做足準備」，舉凡能源、供水、供電等關鍵配套，都必須充實到位，並將淹水的問題解決，讓進駐的大小廠商無後顧之憂。

在白米滯洪池視察過程中，高雄市水利局提到凱米颱風後已改善滯洪池排洪能力，令卓榮泰用「翻桌率」來比喻，他稱高雄的治水經驗就如同餐飲業的翻桌率，現在的滯洪池不只靠容量，更講求「加大抽排、滿了再抽、抽完再滿」的動態循環，這種「提高翻桌率」的做法，讓水若來時，滯洪池能一次當兩次用，發揮加倍的實質效果。

卓榮泰在現場致詞時也再度向立法院呼籲，指出此次豪雨對屏東苦瓜、美濃木瓜等基層農損嚴重，雖然農業部已在第一時間就權責範圍進行處置，但真正超過框架、必須動用到第二預備金或行政院「災損金」的經費，目前在立法院仍未獲得通過。

他直言「地方建設由中央支持，地方才能拿出效率」，若缺乏立法院的預算支持，一旦災害真正來臨，地方將面臨束手無策的困境。

他強調時間不等人，立法院應盡速讓治水與救災預算全數通過，讓民生、產業與地方安全都能安居樂業。

高雄岡山典寶溪白米滯洪池。記者巫鴻瑋／攝影

行政院長卓榮泰在高雄市長陳其邁陪同下視察典寶溪白米滯洪池。記者巫鴻瑋／攝影

高雄岡山典寶溪。記者巫鴻瑋／攝影

高雄岡山典寶溪白米滯洪池。記者巫鴻瑋／攝影