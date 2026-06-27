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蔡英文出席全球女性領袖峰會 聚焦AI、供應鏈安全與台歐合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
蔡英文前總統（中）在義大利參議院副議長錢益友（Gian_Marco_Centinaio，左三）、義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio_Malan，右三）及戴米安（Dario_Damiani，右二）等參議員陪同。圖／外交部提供
蔡英文前總統（中）在義大利參議院副議長錢益友（Gian_Marco_Centinaio，左三）、義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio_Malan，右三）及戴米安（Dario_Damiani，右二）等參議員陪同。圖／外交部提供

前總統蔡英文應「喬治城婦女、和平及安全研究所」（Georgetown Institute for Women, Peace and Security, GIWPS）邀請，於2026年6月22日至25日赴義大利出席「全球女性領袖峰會」（Global Women Leaders Summit, GWLS），並順訪羅馬，會晤義大利國會友人、智庫學者及台義青年學子。

本屆「全球女性領袖峰會」匯聚來自世界各地的現任及卸任女性領袖，以及新世代政治與公民領袖，共同打造跨世代交流與經驗分享平台。與會人士就數位科技、人工智慧（AI）、氣候變遷及國際秩序等全球重要議題深入交換意見，並探討如何透過集體行動發揮女性領導力，共同建構安全且值得信賴的數位未來。

主辦單位表示，此次峰會主題與蔡英文長期關注的民主、科技與全球治理議題高度契合。蔡英文應邀出席，不僅有助於深化台灣與世界各國領袖的友好交流，也持續提升台灣民主的國際能見度，具有重要外交意義。

蔡英文順訪羅馬期間，會晤多位義大利參、眾議院朝野國會議員，並由參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員陪同，參訪參議院所在地羅馬夫人宮（Palazzo Madama）。

此外，蔡英文也與羅馬睿智大學（Sapienza University of Rome）、錫耶納大學（University of Siena）教授，以及智庫「國際事務研究所」（Istituto Affari Internazionali, IAI）學者，就供應鏈安全、台歐關係及台海情勢等議題交換意見。

蔡英文並與多名台義青年學子及創業家進行座談，分享海外留學經驗，並就推廣台灣文化及深化國際交流交換心得，持續促進台灣與義大利民間及青年世代的互動連結。

蔡英文 義大利

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