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國民黨青年幕僚實戰營開跑 盧秀燕鼓勵「贏下2026 邁向2028」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、呂家愷、江怡臻等「新藍圖連線」團隊，今天在板橋舉辦「2026首席幕僚實戰營」，邀集全台30歲以下青年學員齊聚展開2天1夜政治幕僚實戰訓練。圖／新北市議員陳偉杰提供
國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、呂家愷、江怡臻等「新藍圖連線」團隊，今天在板橋舉辦「2026首席幕僚實戰營」，邀集全台30歲以下青年學員齊聚展開2天1夜政治幕僚實戰訓練。圖／新北市議員陳偉杰提供

國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、呂家愷、江怡臻等「新藍圖連線」團隊，今天在板橋舉辦「2026首席幕僚實戰營」，邀集全台30歲以下青年學員齊聚展開2天1夜政治幕僚實戰訓練。

開幕式邀請台中市副市長鄭照新蒞臨致詞並為學員授勳，台中市長盧秀燕特別錄製影片表達勉勵與祝福，包括立委葉元之、新北市議員黃心華、新竹市勞青處長吳達偉等多名青壯派政治工作者出席，氣氛熱烈。

陳偉杰指出，今年是新藍圖連線第2次舉辦青年營隊，團隊培力青年的目標未曾間斷，本次以幕後造浪者為主軸，邀請立委陳菁徽、新北市青年局局長邱兆梅、資深媒體人黃揚明與戴祺修等專業講師，傳授媒體公關與政策攻防等幕僚實戰技巧，並透過紅藍筆互攻賽、閃電質詢戰、戰略白皮書發表等模擬演練，讓青年學員親身體驗政策辯論、危機處理與議題攻防的第一線實戰經驗。

鄭照新致詞時強調，自己和陳偉杰是國會助理出身，呂家愷和葉元之都曾是新北市政府幕僚，黃心華則是智庫資深研究員，大家都擔任過很長時間幕僚角色，也因為幕僚經驗歷練才能勝任現在職務，鼓勵年輕學員有為者亦若是，挑戰更好的自己。

立委葉元之說，幕僚最重要的工作就是協助政治人物落實基層民意重視的政策規畫，要以能夠貢獻創新和破圈的想法自許， 成功的幕僚無論是自己有機會躍上檯面，還是和政治人物一起成長，都會有寬廣的出路。

台中市長盧秀燕在開幕影片中強調年輕幕僚是國家未來的希望，而政治不是一個人的武林、是一群人的承擔面對，鼓勵國民黨要認真栽培年輕人，也以自身從政經歷為例，建議年輕學員在面對困境時，要逆風勇敢前行，堅持理想和判斷力，更向年輕人喊話要一起「贏下2026、邁向2028！」。

「新藍圖連線」由新北、桃園、新竹等跨縣市議員組成，長期關注地方建設與基層服務，更積極投入青年世代的培力工作。新藍圖連線表示，唯有讓青年世代有機會在公共事務中發聲、並透過實際行動落實理想，才能讓城市持續進步、社會更加繁榮，因此團隊持續推動政策論壇、學生營隊、青年交流平台等多元活動，盼成為青年與社會之間的橋樑。

台中市副市長鄭照新說，自己和陳偉杰是國會助理出身，呂家愷和葉元之都曾是新北市政府幕僚，黃心華則是智庫資深研究員，大家都擔任過很長時間幕僚角色，也因為幕僚經驗歷練才能勝任現在職務，鼓勵年輕學員挑戰更好的自己。圖／新北市議員陳偉杰提供
台中市副市長鄭照新說，自己和陳偉杰是國會助理出身，呂家愷和葉元之都曾是新北市政府幕僚，黃心華則是智庫資深研究員，大家都擔任過很長時間幕僚角色，也因為幕僚經驗歷練才能勝任現在職務，鼓勵年輕學員挑戰更好的自己。圖／新北市議員陳偉杰提供

國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、呂家愷、江怡臻等「新藍圖連線」團隊，今天在板橋舉辦「2026首席幕僚實戰營」，邀集全台30歲以下青年學員齊聚展開2天1夜政治幕僚實戰訓練。圖／新北市議員陳偉杰提供
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國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、呂家愷、江怡臻等「新藍圖連線」團隊，今天在板橋舉辦「2026首席幕僚實戰營」，邀集全台30歲以下青年學員齊聚展開2天1夜政治幕僚實戰訓練。圖／新北市議員陳偉杰提供
國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、白珮茹、宋雨蓁、呂家愷、江怡臻等「新藍圖連線」團隊，今天在板橋舉辦「2026首席幕僚實戰營」，邀集全台30歲以下青年學員齊聚展開2天1夜政治幕僚實戰訓練。圖／新北市議員陳偉杰提供

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