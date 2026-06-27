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【重磅快評】楊珍妮反控霸凌調查不公 卓榮泰如何接招？

聯合報／ 主筆室
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照

行政院貿易副總談判代表顏慧欣生前是否遭受上司楊珍妮職場霸凌，行政院昨天公布調查結果，認定楊珍妮對顏慧欣及經貿辦同仁涉及職場霸凌成立。行政院長卓榮泰最快下周決定去留處置，但楊珍妮昨聲明強調，「調查報告是基於少數另有圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序」。霸凌案已成燙手山芋，考驗卓榮泰處理能否服眾？

經過3個月調查，行政院副秘書長李國興昨天表示，經問卷、審視各項證據資料，並參酌媒體報導、顏慧欣辭職信及顏家提供的手機內容等資訊，綜合彙整12項調查事項，其中兩項構成職場霸凌，十項不成立。李國興也具體指出，楊珍妮在職務上利用權勢與機會，持續以冒犯的負面方式，多次否定顏慧欣和經貿辦同仁的意見、打斷發言等，造成冒犯性的不友善工作環境，構成職場霸凌。

但行政調查報告出爐不到3小時後，楊珍妮昨晚立即發出6點聲明反駁，除了顯示她有備而來，也透露其強勢的行事風格，即使頂頭上司的行政院調查報告定調霸凌成立，楊珍妮仍表明不願蒙受「不白之冤」。

楊珍妮表示，她未曾在經貿辦或公開場合給顏慧欣負面評價，也不相信經貿辦人員會有此想法，調查委員僅聽信「少數另有圖謀人士」片面之詞，如此就認定她構成霸凌，並不公允。

霸凌認定包含主觀和客觀要件，楊珍妮自認以「培養接任人」心態真心對待老長官的女兒，但她對待部屬的方式，能否讓所有當事人接受？若不只顏慧欣因壓力而受傷害，還有其他經貿辦人員也有類似感受，代表霸凌的客觀事實成立，楊珍妮就難以用個人的主觀認定來自圓其說。

值得關注的是，楊珍妮聲明不僅否定行政院的程序正當性，甚至白紙黑字直指該調查報告是被「另有圖謀人士」扭曲真相，她除了自清，更是挑戰行政院調查的權威。

在卓揆正式出手之前，楊珍妮先出招，彷彿把談判技巧運用在長官身上，示警政院如果沒有公正、公平處理，可能形成另一種權力壓迫，卓榮泰不能有所偏袒，才能以昭公信。

退一步而言，顏慧欣的父親是前財長顏慶章，如果連她都感受到壓力，其他權力關係更弱勢的經貿辦員工恐怕更難發聲；尤其楊珍妮都敢公然反嗆行政院的調查報告，也引發外界對其領導風格的疑問。

政院調查報告出爐後，媒體報導已傳出楊珍妮可能的繼任人選，可以預見政院也希望明快處置，如果再拖泥帶水、官官相護，霸凌案將成為卓榮泰的難題。

事發至今，承受喪女之痛的顏家仍極力保持低調，恐怕也在觀望府院最後態度。社會都拭目以待，卓揆下周的處置不只是一件霸凌個案，更攸關賴政府面對職場權力失衡時，是否能展現一致標準？

楊珍妮 卓榮泰 顏慧欣

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