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反擊藍稱治水預算3月已過 府：水利預算難用在颱風災情缺口

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。本報系資料照
總統府發言人郭雅慧。本報系資料照

全台豪雨災情，再掀朝野審預算論戰，國民黨立院黨團書記長林沛祥說，治水是延續性計畫，立院早在3月通過。總統府發言人郭雅慧在第一屆亞太在宅醫療大會 APHaH 2026場邊表示，這一筆是水利經費，較難用來以緩濟急在颱風突發的災情缺口；台灣面對這樣的災害情況，確實救災量能是被卡住了。

郭雅慧指出，政府編列針對颱風或突發災情要使用的災害準備金及第二預備金，法律規定要經立法院三讀通過才能動支，台灣面對這樣的災害情況，確實救災量能是被卡住了。

郭雅慧表示，國民黨提到3月有通過718億元預算，當中有一筆關於治水，不過要告訴大家，這一筆現實是水利經費，比較難用來以緩濟急在颱風突發的災情缺口，這也不應該作為總預算延宕的藉口。

郭雅慧接著說，新興預算也被卡住，新興預算中編列一筆4年1000億元的系統性治水預算。

郭雅慧表示，雨不會只下在南部、雨也不會只下在北部，雨更不會等政治協商之後才下，這些災情都應該是政府在第一時間，要能夠有能力可以確保國民的生命財產安全，政府需要有這樣的力量，再度懇請呼籲，希望立法院趕快通過總預算。

郭雅慧說，今年已經過一半，現在是6月底，明年度預算也已經要送進立法院，更何況接下來颱風季，已經可以預期要做預先準備，這一筆總預算懇請在立法院盡速三讀過關。

治水 郭雅慧 林沛祥 國民黨

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