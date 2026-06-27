快訊

悲！留學生陳屍澳洲街頭近1周 逾10萬人次經過竟無人發現

五分埔商圈路面塌陷巨坑！蔣萬安視察「預防性撤離8戶」

世足賽／伊朗絕殺不算與埃及戰和！南韓晉級之路「只剩最後一口氣」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統成長津貼以行政命令取代專法 學者疑：正當性、穩定性、缺監督

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
賴清德總統日前拋出0至18歲發放5000元成長津貼，並拍板以「作業要點」方式推動。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前拋出0至18歲發放5000元成長津貼，並拍板以「作業要點」方式推動。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提出0至18歲每月發5000元成長津貼等人口新戰略，且為降低立法時在野干擾，採發布「作業要點」方式推動。台北大學公共行政學系教授劉嘉薇指出，該政策涉及經費規模龐大，若僅以「作業要點」作為依據，恐在正當性上引發疑慮，包括法律位階較低、政策穩定性不足，以及監督機制相對薄弱。

賴總統推動0到18歲成長津貼，預算規模一年約2000億元。劉嘉薇表示，一般而言，大規模福利支出應具備明確法律基礎，較常見作法是制定專法，透過立法程序明確規範補助內容與執行方式，後續預算編列與發放也須依據法律辦理；相較之下，作業要點屬於行政機關內部規範，法律位階較低。

劉嘉薇說明，作業要點通常是在既有法律架構下，用以細化執行程序的行政規則，本身並不具備法律效力；而專法則須由行政院提出草案，經立法院審議通過後方可施行，制度完整性與法律約束力相對較高。

劉嘉薇指出，若僅以作業要點推動，不僅法律位階不足，也可能影響制度穩定性。例如，若未來年度預算不足或政策方向調整，成長津貼就可能停止發放。主導權掌握在行政機關手中，即使作業要點存在，也缺乏強制保障，對民眾而言，制度穩定性較低，也缺乏長期可預期性。

劉嘉薇說，此外，以行政作業要點推動政策，立法院的監督力道也會受到限制，因為不涉及法律審查程序，若預算未編列或政策調整，立法院也較難要求持續執行。因此，在少子化問題的政策目標下，如果希望提升長期效果與民眾信任，採用專法可能會是較合適的方式，具有根本的制度保障。

賴清德 成長津貼

延伸閱讀

藍白封殺 政院版無人機條例暫緩列案

教育部稱校事會議投訴案大減 立委批半年報告「幾乎都一樣」

徐錫祥代理檢察總長再成焦點 在野批架空立院 綠反嗆獵殺人事

批行政院刻意曲解「災防法」 國民黨：別把救災責任甩鍋在野黨

相關新聞

賴總統成長津貼以行政命令取代專法 學者疑：正當性、穩定性、缺監督

賴清德總統提出0至18歲每月發5000元成長津貼等人口新戰略，且為降低立法時在野干擾，採發布「作業要點」方式推動。台北大學公共行政學系教授劉嘉薇指出，該政策涉及經費規模龐大，若僅以「作業要點」作為依據，恐在正當性上引發疑慮，包括法律位階較低、政策穩定性不足，以及監督機制相對薄弱。

防賴政府成長津貼搶收割 藍白台灣未來帳戶加碼拚三讀

賴清德總統拋出0至18歲每月發放5000元「成長津貼」，並以行政命令方式擬在2027年啟動，以防另立專法反在立院遭在野干擾。由於藍白去年底已率先提出「台灣未來帳戶特別條例」，為避免政策成果遭執政黨「割稻尾」，在野陣營也加快立法腳步，研議提高補助及納入現金發放機制，要搶在賴政府行政命令執行前，完成立法。

影／廢除鳥籠公投 重啟核能 民眾黨主席黃國昌質疑民進黨 在怕什麼

民眾黨主席黃國昌針對「廢除鳥籠公投」及「重啟核能」相關議題今天受訪時，他質疑民進黨到底在怕什麼，是因為害怕面對民意，才會選擇限制民眾的公投權利。

蔣萬安指淹水批評要本於事實？沈伯洋今舉「5大事實」回擊

台北市內湖、南港昨受大雨影響，造成積淹水，北市長蔣萬安昨晚出席木柵綠竹筍饗宴受訪，被問及民進黨北市長參選人沈伯洋提到AI治水議題時說「任何的批評要本於事實」。沈伯洋今反擊，並舉「5事實」反嗆指自己講的從頭到尾都是事實。

總統府控在野卡救災量能 林沛祥批話術：誠實交代已編預算用了多少

近期強降雨在台造成部分地區積水及零星災情，總統府發言人郭雅慧今表示，政府編列因應颱風或突發災情的災害準備金跟第二預備金，法律規定應經立法院三讀通過才能動支，救災量能被卡住。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，政府與其用話術製造「沒錢救災」的印象，不如誠實交代，已編的預算用了多少，依法可以調度的資源用了多少，人民需要的是救災效率，不是政治表演。

內湖淹水因時雨量100.5毫米？沈伯洋質疑：數字跟中央氣象署對不起來

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖前天因短時瞬間暴雨，超過北市容受力，時雨量在內湖地區測出100.5毫米。但民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪質疑，台北市政府設自己的測站，但數字「跟氣象署是對不起來的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。