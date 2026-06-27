賴總統成長津貼以行政命令取代專法 學者疑：正當性、穩定性、缺監督

賴清德總統提出0至18歲每月發5000元成長津貼等人口新戰略，且為降低立法時在野干擾，採發布「作業要點」方式推動。台北大學公共行政學系教授劉嘉薇指出，該政策涉及經費規模龐大，若僅以「作業要點」作為依據，恐在正當性上引發疑慮，包括法律位階較低、政策穩定性不足，以及監督機制相對薄弱。

賴總統推動0到18歲成長津貼，預算規模一年約2000億元。劉嘉薇表示，一般而言，大規模福利支出應具備明確法律基礎，較常見作法是制定專法，透過立法程序明確規範補助內容與執行方式，後續預算編列與發放也須依據法律辦理；相較之下，作業要點屬於行政機關內部規範，法律位階較低。

劉嘉薇說明，作業要點通常是在既有法律架構下，用以細化執行程序的行政規則，本身並不具備法律效力；而專法則須由行政院提出草案，經立法院審議通過後方可施行，制度完整性與法律約束力相對較高。

劉嘉薇指出，若僅以作業要點推動，不僅法律位階不足，也可能影響制度穩定性。例如，若未來年度預算不足或政策方向調整，成長津貼就可能停止發放。主導權掌握在行政機關手中，即使作業要點存在，也缺乏強制保障，對民眾而言，制度穩定性較低，也缺乏長期可預期性。

劉嘉薇說，此外，以行政作業要點推動政策，立法院的監督力道也會受到限制，因為不涉及法律審查程序，若預算未編列或政策調整，立法院也較難要求持續執行。因此，在少子化問題的政策目標下，如果希望提升長期效果與民眾信任，採用專法可能會是較合適的方式，具有根本的制度保障。