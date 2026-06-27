防賴政府成長津貼搶收割 藍白台灣未來帳戶加碼拚三讀

賴清德總統拋出0至18歲每月發放5000元「成長津貼」，並以行政命令方式擬在2027年啟動，以防另立專法反在立院遭在野干擾。由於藍白去年底已率先提出「台灣未來帳戶特別條例」，為避免政策成果遭執政黨「割稻尾」，在野陣營也加快立法腳步，研議提高補助及納入現金發放機制，要搶在賴政府行政命令執行前，完成立法。

藍白去年年底共同推動台灣未來帳戶，由政府透過特別條例設立專戶，對象是全體0至12歲兒童，在其出生時即投入新台幣5萬元，之後每年存入1萬元直至12歲，待兒童年滿18歲後便可取用。

眼看在野黨持續主打民生法案，賴總統在就職兩周年之際也推出「成長津貼」政策。相較於在野黨以存錢為核心的規畫，賴政府納入直接發放現金，讓民眾有立即感受，有意為年底地方選舉加分，並為2028總統大選連任提早布局。

因賴政府所推成長津貼仍在法規及預算籌備階段，而藍白版「台灣未來帳戶」法案已於5月29日送交委員會協商，依立法院議事程序，協商冷凍期滿一個月後，即可提報院會處理。隨著冷凍期將於下周一屆滿，藍白若想搶回政策主導權，也須盡快確認修法方向。

據了解，國民黨目前內部討論方向，是將原先適用年齡由12歲提高至18歲，並把每年存入1萬元的設計，調整為每月發放5000元；其中部分金額直接發放現金，另一部分則強制存入專戶，採取「現金、存款並行」模式。民眾黨方面也主張18歲以前同步採行現金補助與儲蓄機制，希望兼顧即時育兒支出與未來資產累積。

有立委直言，「賴總統都加碼了，藍白沒有義務幫他遵守財政紀律。」考量新生兒有大量育兒支出需求，兩黨將改採發放現金與儲蓄並行模式。據悉，藍白未來一周內將就發放金額、適用年齡及財源規畫進一步協商，盼盡速凝聚共識，並透過修正動議方式於院會闖關，要搶在賴政府明年行政命令執行前，完成立法。