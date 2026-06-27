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楊珍妮去留受關注 卓榮泰：兼顧友善職場與國際談判、下周決定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供 黃婉婷
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供 黃婉婷

行政院長卓榮泰27日前往屏東、高雄視察豪雨造成的淹水及退水情形，並關心東港溪、典寶溪水利工程及農損狀況。針對外界關注政務委員楊珍妮涉及職場霸凌案後續去留問題，卓榮泰表示，行政院尊重安全及衛生防護委員會的調查結果，將利用這一、兩天時間再次詳閱調查報告內容，並進行全面思考，預計下周立即做出必要處置。

卓榮泰表示，目前最重要的工作仍是協助屏東及高雄地區盡速恢復正常生活與秩序，同時推動後續復原、復建工作，政府也將持續深入了解地方災情，協助農民處理瓜果、蔬果等農損問題。

對於楊珍妮霸凌案，卓榮泰指出，行政院安全及衛生防護委員會已依照相關處置標準完成調查並作出最終決定，相關內容26日已由行政院副秘書長李國興及調查委員、律師翁瑋對外完整說明，因此他不再重複調查內容。

卓榮泰強調，行政院尊重調查結果，但仍需花時間完整審閱調查內容，並從整體層面進行深入思考。他表示，下周開始將立即作出必要處置，希望此事不要影響整體公務推動，以及目前正在進行的多項國際事務談判工作。

卓榮泰並重申，維護友善職場環境是行政院一貫堅持的原則，在兼顧公務推動及國家整體利益下，將審慎作出後續決定，也希望外界能給予一些時間。

卓榮泰 楊珍妮 職場霸凌

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