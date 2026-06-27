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總統府控在野卡救災量能 林沛祥批話術：誠實交代已編預算用了多少

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長、立委林沛祥。圖／聯合報資料照
國民黨團書記長、立委林沛祥。圖／聯合報資料照

近期強降雨在台造成部分地區積水及零星災情，總統府發言人郭雅慧今表示，政府編列因應颱風或突發災情的災害準備金跟第二預備金，法律規定應經立法院三讀通過才能動支，救災量能被卡住。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，政府與其用話術製造「沒錢救災」的印象，不如誠實交代，已編的預算用了多少，依法可以調度的資源用了多少，人民需要的是救災效率，不是政治表演。

郭雅慧表示，政府編列有關於颱風或是突發災情所要使用的災害準備金跟第二預備金，法律規定應該要經過立法院三讀通過才能動支，台灣面對這樣的災害情況，確實救災量能是被卡住了。

郭雅慧表示，國民黨提到3月時有通過718億元預算，當中也有一筆是有關於治水，不過要告訴大家，這一筆是水利經費，比較難用來以緩濟急在颱風突發的災情缺口，這也不應該作為總預算延宕的藉口。

林沛祥說，他個人認為，今天總統府發言人的說法，恐怕不是在說明事實，而是在混淆視聽、欲蓋彌彰。

林沛祥表示，立法院今年3月早就已經通過718億元的相關治水預算，政府手上不是沒有工具，更不是完全沒有經費。更重要的是，災防法第57條也明文規定，當災害防救經費不足時，行政機關本來就可以調整年度收支、移緩濟急，而且不受「預算法」部分限制。法律早就把救災的門打開了，現在卻說門被立法院鎖住，這恐怕與法律規定有落差。

林沛祥表示，如果行政部門有法不用、有預算不用，最後卻把責任推給立法院，這不是解決問題，而是在製造政治煙霧。

林沛祥表示，謊言說了1千遍，還是謊言；聲量喊得再大，也蓋不過事實。 政府與其每天用話術製造「沒錢救災」的印象，不如誠實向人民交代：已經編列的預算用了多少？依法可以調度的資源用了多少？人民需要的是救災效率，不是政治表演；需要的是政府拿出執行力，而不是拿麥克風掩蓋事實、誤導民眾。

林沛祥 總統府 郭雅慧

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