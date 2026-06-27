內湖淹水因時雨量100.5毫米？沈伯洋質疑：數字跟中央氣象署對不起來

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖前天因短時瞬間暴雨，超過北市容受力，時雨量在內湖地區測出100.5毫米。但民進黨台北市長參選人沈伯洋今受訪質疑，台北市政府設自己的測站，但數字「跟氣象署是對不起來的」。

內湖前天多處嚴重積、淹水，據北市府指出，台北市內湖區25日發生瞬間短時的暴雨，時雨量在內湖地區測出100.5毫米，甚至10分鐘就到23.5毫米。北市目前是容受力最高的城市，有78.8毫米，北市也早已經拍板確定，接下來要把容受力提升到88.8毫米。

沈伯洋上午參加2026職人祭活動受訪，對於北市測得時雨量100.5mm，因為台北市政府有設立自己的測站，但數字跟氣象署是對不起來的，如果大家去大台北水利工程處的網頁，網頁下面的是「沒有經過校正的資料」，一切還是要以氣象署為準。

沈伯洋批評，這個時候蔣萬安市長好像就不會以氣象署為準？這個時候就不會討論中央？就把他自己其中一個數據拿出來，說時雨量多大、所以造成淹水。但大家也知道，過往這邊不是沒有下過大雨，那為什麼之前沒有淹水？尤其是在防洪工程部分已經完工的狀況之下，還發生這樣的事情。

沈伯洋也說，市民第一時間又沒有接收到所謂的通知，也沒有辦法趕快移車，或者把一些重要的物品先做保護，這些全部都是事實。所以我覺得，如果蔣萬安說要基於事實來討論這件事情的話，台北市政府真的是責無旁貸。