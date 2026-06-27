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治水預算遭藍白立委卡關？ 蘇清泉：3月已通過 「別甩鍋我們」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
國民黨籍立法委員蘇清泉今天表示，先期治水預算147億3月6日已經三讀通過，是行政院不動。記者潘奕言／攝影
國民黨籍立法委員蘇清泉今天表示，先期治水預算147億3月6日已經三讀通過，是行政院不動。記者潘奕言／攝影

米克拉颱風為南部帶來豪雨，總統賴清德及行政院長卓榮泰都呼籲立法院治水預算愈快通過愈好，總預算也要盡速審議。國民黨籍立法委員蘇清泉今天表示，先期治水預算147億3月6日已經三讀通過，是行政院不動；總預算預計7月中會三讀通過。

米克拉颱風後，賴總統直呼防災治水不能等，籲立法院盡速審議總預算；卓榮泰也表示治水預算愈快通過愈好。蘇清泉今天表示，先期治水預算147億早在3月6日就已三讀通過，但當時民進黨的人跑到日本看棒球，3月7日卓榮泰也去日本看棒球，回來就完全沒有動了。

他說，這筆預算已經三讀通過可以動了，沒有卡關的問題；總預算很快就會過，預計約7月中。就算總預算沒有過，經常性開銷也能動支到80%，行政院有3兆可以花，說藍白卡預算，這是亂講。

至於卓榮泰說，「有廠商因為總預算沒過，簽約時會怕」，蘇清泉說，「這是事實，我們會來克服。」「我們沒有卡預算，不要把這甩鍋給我們，很沉重！」

蘇清泉 治水 卓榮泰

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