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批總統府造謠青鳥化 王鴻薇：災防法明定 救災預算可排除預算法移用

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

近期強降雨在台造成部分地區積水及零星災情，治水預算成為政壇話題。總統府發言人郭雅慧今表示，政府編列因應颱風或突發災情的災害準備金跟第二預備金，法律規定應經立法院三讀通過才能動支，救災量能遭卡住。國民黨立委王鴻薇批，總統府變造謠中心，回去看看「災害防救法」規定，救災預算可排除「預算法」移用。

郭雅慧表示，政府編列有關於颱風或是突發災情所要使用的災害準備金跟第二預備金，法律規定應該要經過立法院三讀通過才能動支，台灣面對這樣的災害情況，確實救災量能是被卡住了。

郭雅慧表示，國民黨提到3月時有通過718億元預算，當中也有一筆是有關於治水，不過要告訴大家，這一筆是水利經費，比較難用來以緩濟急在颱風突發的災情缺口，這也不應該作為總預算延宕的藉口。

郭雅慧說，新興預算也被卡住，新興預算有編列一筆4年1千億元系統性治水預算。雨不會只下在南部、雨也不會只下在北部，雨更不會等政治協商後才下，這些災情都應該是政府在第一時間，要能夠有能力可以確保國民的生命財產安全，需要有這樣的力量，所以再度懇請、再度地呼籲，希望立法院當中趕快通過總預算。

據災防法第57條第2項，各級政府編列之災害防救經費，如有不敷支應災害發生時應變措施及災後之復原重建所需，應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應，不受預算法第62條及第63條規定限制。

王鴻薇說，連總統府都變成造謠中心，對預算這樣造謠。預算的執行非常清楚，回去看看災防法，治水預算已經給了，卻說這不能拿來救災。因根據災防法，就是救災預算可以排除預算法相關規定，就算不夠都可以移用其他科目來救災，這是災防法的霸王條款。

王鴻薇說，今天總統府還要跑出來洗地，坐實側翼、青鳥講說：「啊！你的預算沒有過就沒有辦法救災。」等於總統府在「青鳥化」、「側翼化」，請回去看看災防法怎麼規定。

王鴻薇 總統府 郭雅慧 總預算 治水

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