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顏慧欣霸凌案2項成立 卓榮泰今南下勘災鬆口：下周決定楊珍妮去留
行政院調查認定經貿辦前副總談判代表顏慧欣生前遭職場霸凌案，12項調查中有2項成立，直屬上司楊珍妮恐面臨懲處。針對決定楊珍妮去留，行政院長卓榮泰今到屏東勘災受訪表示，尊重調查結果，將利用這一、兩天詳閱報告，下周做出必要處置，「請給我一些時間」。
卓榮泰表示，今天主要到屏東、高雄，視察這一、兩天淹水跟退水狀況，尤其東港溪、典寶溪等水利工程，以及對於兩縣市的花果、蔬果農損做更深入了解，協助恢復生活秩序，讓復原工作迅速展開。
對於經貿霸凌案調查結果，卓榮泰說，行政院安全衛生防護委員會依照處置標準跟辦法，做出了最終決定，行政院副秘書長李國興副及調查委員昨已共同向外界做了清楚說明。
卓榮泰重申，行政院尊重調查決定，他也會利用這一、兩天時間，再度詳閱整個調查內容跟章節，更需要做全面性的思考，下周開始就會立即做出必要措施。
他表示，希望這件事不會影響公務推動，以及現在很多國際談判工作，維護友善職場環境的整體性，這個原則仍存在，「請給我一些時間」。
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