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批行政院刻意曲解「災防法」 國民黨：別把救災責任甩鍋在野黨
針對行政院發言人表示治水預算不能作為「災害防救法」的「移緩濟急」財源，國民黨文傳會主委陳以信今日駁斥，批評政院說法是偷換概念，與法律明文規定不符。
陳以信表示，災防法第57條明定，災害防救經費如有不敷支應，政府應調整當年度收支、移緩濟急支應，且不受「預算法」相關限制。立法目的就是讓政府在重大災害發生時，依法調度既有預算投入救災，而不是讓政府把所有責任推給總預算。
陳以信指出，預算法第54條也明定，法定義務支出及延續性計畫本來就可以依法動支。行政院目前仍握有龐大年度預算，今年三月立法院也已通過147億元治水經費及353億元緊急救災經費，行政院可運用經費相當充裕。如今卻不斷宣稱「預算被卡、無法救災」，就是甩鍋在野推卸責任的惡劣手段。
陳以信呼籲賴清德總統督促行政院做好防汛整備、盤點救災資源，誠實面對預算執行與法律規定，而不是把天災風險當成政治工具，恐嚇人民、逼迫國會照單全收。救災應回歸依法行政，而非政治操作。
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