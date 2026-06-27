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16縣市豪大雨特報下到晚上！慎防短延時強降雨

時雨量容受力何時可達88.8毫米？蔣萬安曝時間：規畫5到10年

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席聯醫婦幼專責醫院揭牌受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安上午出席聯醫婦幼專責醫院揭牌受訪。記者林佳彣／攝影

受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台北市內湖前天因短時瞬間暴雨，超過北市容受力，多處嚴重積、淹水。對於何時北市能達成88毫米的容受力？台北市長蔣萬安上午受訪指出，預計65億的治水經費，規畫5到 10年時間。

台北市內湖區25日發生瞬間短時的暴雨，時雨量在內湖地區測出100.5毫米，甚至10分鐘、就到23.5毫米。台北市是全國排水系統降雨容受力最高的城市，有78.8毫米，北市也早已經拍板確定，接下來要把容受力提升到88.8毫米。

蔣萬安上午出席聯醫婦幼專責醫院揭牌受訪，針對哪一年可達到88.8毫米？蔣萬安說，預計65億的治水經費，市府規畫5到10年，持續布建，所以包括百齡、大龍抽水站的新建，還有包括中山抽水站擴建，以及在今年7月，敦北大排的地下的貯留管，也會正式動工。

蔣萬安說，市府持續希望各項的工程能夠加速，當然也會持續的來完成各項的工程，希望整體的容受力可以提升。

雨量 蔣萬安 內湖

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