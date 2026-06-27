快訊

嘉義民宅凌晨惡火！太保市農會前秘書父女倆葬身火窟

16縣市豪大雨特報下到晚上！慎防短延時強降雨

國泰金郭明鑑兼職爭議大轉折 為何蔡宏圖出面「懇談」

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文訪義大利出席全球女性領袖峰會 同框希拉蕊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文（左五）赴義大利參加全球女性領袖峰會，與美國前國務卿希拉蕊（左六）等領袖代表同框。取自蔡英文臉書
前總統蔡英文（左五）赴義大利參加全球女性領袖峰會，與美國前國務卿希拉蕊（左六）等領袖代表同框。取自蔡英文臉書

前總統蔡英文今天在臉書發文指，獲邀至義大利參加「全球女性領袖峰會」（Global Women Leaders Summit）；在她分享的照片中，蔡英文左手邊站著美國前國務卿、前第一夫人希拉蕊（Hillary Cliton）。

蔡英文說，這場峰會匯聚不同世代、不同國家的女性領導者，大家共同討論數位科技、人工智慧、氣候變遷，以及國際秩序等重要議題，也分享女性領導者如何透過跨國、跨世代合作，回應世界面臨的共同挑戰。

蔡英文表示，面對快速變動的世界，沒有任何一個國家可以單獨解決所有問題；也沒有任何一個世代，可以獨自承擔未來的答案；需要更多合作，也需要讓女性領導者在公共決策、科技治理與國際合作中，扮演更關鍵的角色。

蔡英文表示，她很珍惜這次機會，把台灣的民主經驗帶到國際交流的場域；台灣雖然面對複雜的國際處境，但始終相信，民主、科技與公民社會的力量，可以共同創造更安全、更可信任，也更符合公共利益的數位未來。

希拉蕊 義大利 蔡英文

延伸閱讀

率跨黨立委赴美國會外交 韓國瑜：台灣願承擔更多國際責任

台助史瓦帝尼婦女節目感人 復興電台首獲葛蕾西獎

蔡英文赴高醫大勉畢業生！送上3祝褔「不要太早被標籤定義」

韓國瑜會白宮、五角大廈官員 「避戰是領導者重要職責」

相關新聞

蔡英文訪義大利出席全球女性領袖峰會 同框希拉蕊

前總統蔡英文今天在臉書發文指，獲邀至義大利參加「全球女性領袖峰會」（Global Women Leaders Summit）；在她分享的照片中，蔡英文左手邊站著美國前國務卿、前第一夫人希拉蕊（Hillary Cliton）。

面告美方藍白擋無人機特別條例 郭昱晴：對美說一套 回台做一套

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待。隨團前往的民進黨立委郭昱晴表示，美方特別提醒，台灣一定要展現自我防禦的決心，並實質提升自我防禦的基本能力，而她向美方表示，藍白在野聯手阻擋「無人機特別條例」，並用英語寫下「他們在美方面前說一套，回到台灣立法院卻做另一套，後續就看他們如何行動。」

楊珍妮不認霸凌顏慧欣反嗆「片面之詞」 李彥秀：把卓榮泰架在火堆烤

行政院昨公布行政調查結果，認定行政院貿易總談判代表楊珍妮霸凌貿易副總談判代表顏慧欣，楊的去留需等院長卓榮泰看完報告後決定，楊昨反擊稱「片面之詞」。國民黨立委李彥秀今說，卓榮泰為直屬長官而無法置身事外，楊此舉也直接打臉卓揆，把卓揆架在火堆上烤，政院應明快處置。

韓國瑜會晤美眾議院議長強生 期盼台美夥伴關係持續發展

本報獨家報導，立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，26日上午返台前，韓國瑜還與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。立法院也發出新聞稿證實，韓國瑜在會晤強生時，除感謝強生長期堅定支持台灣，亦請強生持續支持「美台雙重課稅快速減免法案」盡速完成立法，以促進台美雙邊投資及經貿往來。

剴剴案一連串悲劇...連訪視員都偽造文書 專家點出市府可懲處

男童剴剴案遭保母姊妹虐死，北市文山區居家托育服務中心訪視員林心慈涉偽造訪視紀錄的「日期」遭起訴。專家認為，受託單位製作假紀錄，屬嚴重違規，政府可依行政契約視違規程度來做適法性的行政懲處。

搭乘華府首航直飛返台 韓國瑜讚台美夥伴關係新里程碑

長榮航空於美東時間26日首航華盛頓特區–桃園航線，於起飛前在華盛頓杜勒斯國際機場舉行記者會。搭乘首航返台的立法院長韓國瑜稱讚這是台美夥伴關係發展的新里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。