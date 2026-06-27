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蔡英文訪義大利出席全球女性領袖峰會 同框希拉蕊
前總統蔡英文今天在臉書發文指，獲邀至義大利參加「全球女性領袖峰會」（Global Women Leaders Summit）；在她分享的照片中，蔡英文左手邊站著美國前國務卿、前第一夫人希拉蕊（Hillary Cliton）。
蔡英文說，這場峰會匯聚不同世代、不同國家的女性領導者，大家共同討論數位科技、人工智慧、氣候變遷，以及國際秩序等重要議題，也分享女性領導者如何透過跨國、跨世代合作，回應世界面臨的共同挑戰。
蔡英文表示，面對快速變動的世界，沒有任何一個國家可以單獨解決所有問題；也沒有任何一個世代，可以獨自承擔未來的答案；需要更多合作，也需要讓女性領導者在公共決策、科技治理與國際合作中，扮演更關鍵的角色。
蔡英文表示，她很珍惜這次機會，把台灣的民主經驗帶到國際交流的場域；台灣雖然面對複雜的國際處境，但始終相信，民主、科技與公民社會的力量，可以共同創造更安全、更可信任，也更符合公共利益的數位未來。
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