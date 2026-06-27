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面告美方藍白擋無人機特別條例 郭昱晴：對美說一套 回台做一套

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，民進黨立委李柏毅（左一）、郭昱晴（中）、陳冠廷（右一）也隨團前往。圖／取自郭昱晴臉書
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，民進黨立委李柏毅（左一）、郭昱晴（中）、陳冠廷（右一）也隨團前往。圖／取自郭昱晴臉書

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待。隨團前往的民進黨立委郭昱晴表示，美方特別提醒，台灣一定要展現自我防禦的決心，並實質提升自我防禦的基本能力，而她向美方表示，藍白在野聯手阻擋「無人機特別條例」，並用英語寫下「他們在美方面前說一套，回到台灣立法院卻做另一套，後續就看他們如何行動。」

郭昱晴稍早在臉書發文表示，今早搭機前最後一場拜會，他們在華府拜訪國務院相關重要人士。美方再次強調，美國對台灣的政策方向沒有改變，跨黨派支持台灣已經是美國國會的最高共識，但美方也特別提醒「台灣自己一定要展現自我防禦的決心，並實質提升自我防禦的基本能力！」

郭昱晴說，她也向美方表示，藍白在野黨聯手阻擋「無人機特別條例」，真的讓人感到無比遺憾，隨後用英語寫下「他們在美方面前說一套，回到台灣立法院卻做另一套，後續就看他們如何行動。（They say one thing to the U.S., but do a completely different thing back at the Legislative Yuan in Taiwan. Let's wait and see.）」

郭昱晴認為，無人載具是未來不對稱作戰的核心，也是台灣建立國防自主供應鏈的關鍵一步。國防安全不應該分黨派，唯有自己展現守護家園的決心，國際盟友的支持才會更扎實、更有力。國防安全不應該分黨派，唯有展現守護家園的決心，國際盟友的支持才會更扎實、更有力，她也向美方表示，希望能與在野黨持續的溝通。

郭昱晴說，除了國防安全，會談中她強力表達台灣對於「解決台美雙重課稅問題（ADTA）」的重視與期待，安全與經濟相輔相成，台灣的半導體、AI 與高科技供應鏈正在全球發揮關鍵影響力，如果能盡速解決雙重課稅的制度障礙，不僅能保障台商赴美投資的權益，更能深化台美兩國在科技與國防產業的研發合作，也期盼國內能放下政治算計，共同爭取台灣最大的戰略與經濟利益。

郭昱晴 韓國瑜 無人機

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