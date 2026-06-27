楊珍妮不認霸凌顏慧欣反嗆「片面之詞」 李彥秀：把卓榮泰架在火堆烤

行政院昨公布行政調查結果，認定行政院貿易總談判代表楊珍妮霸凌貿易副總談判代表顏慧欣，楊的去留需等院長卓榮泰看完報告後決定，楊昨反擊稱「片面之詞」。國民黨立委李彥秀今說，卓榮泰為直屬長官而無法置身事外，楊此舉也直接打臉卓揆，把卓揆架在火堆上烤，政院應明快處置。

顏慧欣今年3月間因病過世，牽扯出其生前是否遭楊珍妮職場霸凌疑雲，政院昨公布調查結果，認定楊對顏慧欣及經貿辦同仁職場霸凌成立。行政院發言人李慧芝說，卓榮泰看過報告後，最快下周對楊做出處置。

楊珍妮反擊，表示調查報告是基於少數另有圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序，希望能夠透過合法、合理的程序進一步調查，公開事實真相。

李彥秀說，行政院調查報告就是代表行政院的正式立場，報告清清楚楚，楊珍妮涉嫌利用職務，持續且長期以冒犯負面方式，營造高壓不友善環境，令同仁身心受到巨大壓力，行徑已經是不僅是「霸凌」更是「軟暴力行為」。楊珍妮如果有一絲悔意與歉究，就應該立刻辭職下台。

李彥秀指出，行政院說「等卓榮泰看完報告再決定去留」，背後的原因有二，其一，卓榮泰就是顏慧欣以及楊珍妮的直屬長官，經貿談判辦公室辦公室更直接隸屬行政院，卓榮泰也無法置身事外；其二，最佳的危機處理，應該是報告公布的同時間楊珍妮請辭，顯然楊珍妮是抗拒的，才會有「卓揆看完報告再決定」的最後通牒。

李彥秀表示，但楊珍妮昨稱「調查報告欠缺正當程序」、「聽信少數另有圖謀的人士片面之詞」，不僅是否定調查報告，更是直接打臉卓榮泰，讓原本的危機更加檯面化，甚至是動搖內閣的根本，直接把卓榮泰架在火堆上烤，行政院應該要明快處置，楊珍妮多留一天，都是對亡者的不敬，對家屬的傷害，對國人的羞辱。