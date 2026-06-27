韓國瑜會晤美眾議院議長強生 期盼台美夥伴關係持續發展

本報獨家報導，立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，26日上午返台前，韓國瑜還與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。立法院也發出新聞稿證實，韓國瑜在會晤強生時，除感謝強生長期堅定支持台灣，亦請強生持續支持「美台雙重課稅快速減免法案」盡速完成立法，以促進台美雙邊投資及經貿往來。

韓國瑜26日在駐美國代表俞大㵢陪同下前往美國國會，拜會強生，韓國瑜首先祝賀美國250周年獨立紀念，並感謝強生長期堅定支持台灣及推動台美關係發展。他也請強生持續支持「美台雙重課稅快速減免法案」能夠盡速完成立法程序，以進一步促進台美雙邊投資及經貿往來，深化雙方夥伴關係；雙方隨後就台美安全合作、經貿發展、產業合作等共同關切議題交換意見。

韓國瑜與跨黨派了立委接續共同會晤美國國務院官員，就台美安全合作、無人機產業發展、協助台灣擴大國際參與及提升台商赴美投資便利性等議題深入交流。

韓國瑜表示，台灣高度重視無人機等產業發展，期盼持續深化台美合作；並提及自1950年美國杜魯門總統派遣第七艦隊協防台灣以來，台灣人民即體認美國的支持對維護台灣安全的重要性；面對日益嚴峻的區域情勢，台灣將持續以硬實力與軟實力雙軌並進守護家園，一方面強化國防安全與自我防衛能力，另一方面讓台灣民主持續發光，建設更好的台灣。

訪團下午前往華盛頓杜勒斯國際機場（IAD），參與長榮航空華府-台北直飛首航典禮，韓國瑜致詞時表示，很榮幸在適逢美國建國250周年之際，能親自見證長榮航空華府直飛台北首航，此新航線為長榮航空美國第10個航點，將能串聯台美兩國重要政治與經濟樞紐，提供更便捷的交通選擇。