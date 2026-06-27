搭乘華府首航直飛返台 韓國瑜讚台美夥伴關係新里程碑

長榮航空於美東時間26日首航華盛頓特區–桃園航線，於起飛前在華盛頓杜勒斯國際機場舉行記者會。搭乘首航返台的立法院長韓國瑜稱讚這是台美夥伴關係發展的新里程碑。

韓國瑜近期率領跨黨派立委團訪美，於26日下午搭機返台，他在記者會中致詞時表示，訪團這次拜訪了美國國會、智庫相關的行政單位等，得以在慶賀美國250周年國慶之際，從美國首府華盛頓直飛台灣，訪團覺得非常的榮幸、光榮。

韓國瑜表示，台灣距離美國有三分之一地球的遙遠，但是雙方在自由民主法治等核心價值，卻連結得非常緊密。

韓國瑜表示，華府不光是美國政治決策中心，也是世界重要的外交、國際事務樞紐，指華府在全球政治經濟和安全的事務上扮演舉足輕重的地位，所以兩地直航非常重要。

韓國瑜也表示，這條新航線的開通，不僅反映台美旅遊需求的成長，更是台美夥伴關係發展的新里程碑。

韓國瑜表示，長榮航空這次開通直飛華府是其北美第10個航點，未來一周可以往返北美的航班將高達98班，可以透過更便捷的交通網絡，促進台灣與美國在各領域都能深化合作與交流。