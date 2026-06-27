調查出爐 楊珍妮職場霸凌顏慧欣

行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年三月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭貿易總談判代表楊珍妮職場霸凌疑雲，政院昨公布調查結果，認定楊珍妮對顏慧欣及經貿辦同仁職場霸凌成立。行政院發言人李慧芝說，閣揆卓榮泰看過報告後，最快下周對楊做出處置。楊珍妮發出聲明表示，調查報告欠缺正當程序，盼進一步調查公開真相。

行政院昨傍晚公布外部委員調查結果，政院副秘書長李國興表示，本案沒申訴人，不是職場霸凌調查，只是釐清事件的行政調查。經問卷、審視各項證據資料，並參酌媒體報導、顏慧欣辭職信及顏家提供的手機內容等資訊，綜合彙整十二項調查事項。其中兩項構成職場霸凌，十項不成立。

李國興說，楊珍妮在職務上利用權勢與機會，持續以冒犯的負面方式，多次否定顏慧欣的意見、打斷顏發言等，造成冒犯性的不友善工作環境，導致顏慧欣的身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌。

李國興指出，楊珍妮在職務上利用權勢和機會，持續以冒犯、責罵等負面方式否定經貿辦同仁意見、打斷同仁發言，形成單位內部的緊張，造成冒犯性的不友善工作環境，造成經貿辦同仁身心遭受巨大壓力侵害，也構成職場霸凌行為。

至於其他針對楊珍妮對於顏慧欣赴美談判的會議參與權限、工作指派、座位安排，以及經貿辦內工作指派，顏慧欣報到時遭到下馬威，公文刻意繞過顏慧欣、架空等十項指控，行政院調查小組認為不構成職場霸凌。

行政院貿易副總談判代表顏慧欣（圖）今年三月間因病過世，政院昨公布調查結果，認定貿易總談判代表楊珍妮對顏慧欣及經貿辦同仁職場霸凌成立。圖／聯合報系資料照片

李慧芝說，調查報告已分別提供給顏慧欣家屬、楊珍妮，卓揆也正在詳閱，最快下周做出相關處置。

對於政院調查結果，楊珍妮聲明說，調查報告是基於少數另有圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序，希望能夠透過合法、合理的程序進一步調查，公開事實真相。她質疑，去年九月顏慧欣開始請長假、到今年二月提出辭呈，兩人在五個月期間用手機簡訊對話，彼此鼓勵和安慰，顏常向她道歉，她回覆不需擔心公事、好好養病，這些政院長官都了解。但顏慧欣過世、書面辭呈曝光後，突然完全變調。

楊珍妮強調，從二月顏慧欣可能因身體因素聯絡不上，到請辭及辭呈披露給媒體，其中發生什麼事情，讓顏慧欣可能在最後改變態度？令人費解。

顏慧欣父親、前駐世貿組織（ＷＴＯ）大使顏慶章昨日看過調查報告及楊珍妮的聲明後，不願直接表達意見 ，僅表示調查報告由行政院出具，建議直接問行政院。

但據了解，顏家認為楊珍妮的聲明內容，時序事件都與事實不符，聲明說重視情誼，但為何慧欣從往生到入土，迄今為止，顏家都未曾接到任何關懷電話或訊息。顏家關心的另一個重點，行政院報告應要送到監察院，由監察院做出公務人員的懲戒處分。顏家友人說，如果只到行政院階段就畫下句點，楊珍妮一樣可領到退休金，且併計政務官的退職金。