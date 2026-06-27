觀察站／藍白公投議題 刀刀鎖定民怨

距離二○二六年地方大選剩下不到半年，藍白將在這一兩周陸續在立法院提出多項公投案，除了以「反廢死」公投喚起民眾對司法不滿外，也鎖定年輕人提出「移轉投票、交通罰鍰投入交通建設」公投案。藍白瞄準司法、交通安全等民生議題以衝刺投票率，將看民進黨如何接招。

公投綁大選歷經多次修正，曾在二○一八年爆發選務混亂情形，甚至讓民進黨地方選戰大敗。民進黨政府一度修法將公投與大選脫鉤後，藍白去年又再度修法恢復，此時提案以趕上年底綁大選，讓公投成為催票利器。

藍白設定公投議題，刀刀鎖定民怨而來。由於近期詐騙案猖獗、虐童案頻傳等讓民眾對司法不滿，國民黨「反廢死」公投案捲土重來，下周很可能加碼提出「鞭刑」公投，要讓民眾有機會對國家是否要「亂世用重典」表達意見。

此外，ＡＩ產業快速發展，台灣的電力是否足夠也一直備受國人及外商關注。民進黨內對於是否重啟核能，態度已經鬆動，國民黨主席鄭麗文稱將提出重啟核電公投，民進黨態度如何值得玩味。

民眾黨鎖定年輕選票，青年每逢大選必須舟車勞頓才能返鄉投票，因此提出移轉投票公投案，另外為了解決台灣行人地獄一事，提出「交通罰鍰投入交通建設」公投提案。

公民投票制度本意是讓公民針對公共議題，有直接展現意見的機會，但一旦綁大選勢必牽涉政黨政治動員。

在野黨已出招企圖用公投喚起民眾對賴政府的不滿；賴政府若不能專注內政民生，還是處處打抗中保台牌、升高對立，年底恐怕也逃不過民眾在選票給予的檢驗。