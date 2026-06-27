聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／藍白公投議題 刀刀鎖定民怨

聯合報／ 本報記者唐筱恬

距離二○二六年地方大選剩下不到半年，藍白將在這一兩周陸續在立法院提出多項公投案，除了以「反廢死」公投喚起民眾對司法不滿外，也鎖定年輕人提出「移轉投票、交通罰鍰投入交通建設」公投案。藍白瞄準司法、交通安全等民生議題以衝刺投票率，將看民進黨如何接招。

公投綁大選歷經多次修正，曾在二○一八年爆發選務混亂情形，甚至讓民進黨地方選戰大敗。民進黨政府一度修法將公投與大選脫鉤後，藍白去年又再度修法恢復，此時提案以趕上年底綁大選，讓公投成為催票利器。

藍白設定公投議題，刀刀鎖定民怨而來。由於近期詐騙案猖獗、虐童案頻傳等讓民眾對司法不滿，國民黨「反廢死」公投案捲土重來，下周很可能加碼提出「鞭刑」公投，要讓民眾有機會對國家是否要「亂世用重典」表達意見。

此外，ＡＩ產業快速發展，台灣的電力是否足夠也一直備受國人及外商關注。民進黨內對於是否重啟核能，態度已經鬆動，國民黨主席鄭麗文稱將提出重啟核電公投，民進黨態度如何值得玩味。

民眾黨鎖定年輕選票，青年每逢大選必須舟車勞頓才能返鄉投票，因此提出移轉投票公投案，另外為了解決台灣行人地獄一事，提出「交通罰鍰投入交通建設」公投提案。

公民投票制度本意是讓公民針對公共議題，有直接展現意見的機會，但一旦綁大選勢必牽涉政黨政治動員。

在野黨已出招企圖用公投喚起民眾對賴政府的不滿；賴政府若不能專注內政民生，還是處處打抗中保台牌、升高對立，年底恐怕也逃不過民眾在選票給予的檢驗。

公投 民進黨 民眾黨 國民黨 詐騙

延伸閱讀

藍白拚反廢死、交通罰緩運用公投綁年底大選 立法院會逕付二讀

拚年底綁大選 民眾黨拋交通罰鍰運用、移轉投票二公投案

白提公投案要求交通罰鍰專用　立院逕付二讀協商

在野黨團提公投提案…游盈隆：年底綁大選成必然趨勢 選務力保零差錯

相關新聞

韓國瑜訪美獲高規格 學者：美對台建立「國會對國會」管道

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，韓國瑜此行的重要性遠超過一次例行性的國會交流；美國國會此行願意高規格接待，等於承認台灣安全不能只靠執政黨與行政部門溝通，必須建立「國會對國會」的信任管道。

韓國瑜會白宮、五角大廈官員 「避戰是領導者重要職責」

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，廿五日在駐美代表俞大㵢等人陪同下，先後與美國國防部及白宮官員會面。據了解，美方官員重申美國對台政策不變，將持續支持台灣強化防衛能力；雙方另就台美共同研發與生產、協助台灣發展無人載具產業、軍售延宕及美國兩岸政策等議題交換意見，氣氛坦誠友好。

調查出爐 楊珍妮職場霸凌顏慧欣

行政院貿易副總談判代表顏慧欣今年三月間因病過世，牽扯出顏生前是否遭貿易總談判代表楊珍妮職場霸凌疑雲，政院昨公布調查結果，認定楊珍妮對顏慧欣及經貿辦同仁職場霸凌成立。行政院發言人李慧芝說，閣揆卓榮泰看過報告後，最快下周對楊做出處置。楊珍妮發出聲明表示，調查報告欠缺正當程序，盼進一步調查公開真相。

光核三不夠 鄭麗文：將推重啟核電公投

選戰將至，國民黨團提出「反廢死」、民眾黨團提出的「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」三大公投案均已逕付二讀，而國民黨立委推動的「鞭刑公投」案也將在下周五提出；國民黨主席鄭麗文昨表示，光是重啟核三不夠，她將提出「重啟核電」公投案。藍營人士表示，若立院處理時序得宜，年底公投綁大選的機會很大。

觀察站／藍白公投議題 刀刀鎖定民怨

距離二○二六年地方大選剩下不到半年，藍白將在這一兩周陸續在立法院提出多項公投案，除了以「反廢死」公投喚起民眾對司法不滿外，也鎖定年輕人提出「移轉投票、交通罰鍰投入交通建設」公投案。藍白瞄準司法、交通安全等民生議題以衝刺投票率，將看民進黨如何接招。

鞭刑公投 藍拍板下周排案

國民黨立委洪孟楷推動「鞭刑公投」昨早被黨中央在提案前夕喊停，洪公開表示「無法理解」，而昨傍晚黨中央「讓步」。國民黨立院黨團、文傳會發新聞稿表示，黨團前書記長羅智強、王鴻薇、洪孟楷及書記長林沛祥拜會黨主席鄭麗文，交換意見，並強調步調一致；林沛祥說，鞭刑打詐公投提案預計於下周五院會提出並排入議程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。