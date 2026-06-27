鞭刑公投 藍拍板下周排案

國民黨立委洪孟楷推動「鞭刑公投」昨早被黨中央在提案前夕喊停，洪公開表示「無法理解」，而昨傍晚黨中央「讓步」。國民黨立院黨團、文傳會發新聞稿表示，黨團前書記長羅智強、王鴻薇、洪孟楷及書記長林沛祥拜會黨主席鄭麗文，交換意見，並強調步調一致；林沛祥說，鞭刑打詐公投提案預計於下周五院會提出並排入議程。

洪孟楷原領銜推動「鞭刑公投」提案，獲得多名藍委連署支持，但鄭麗文在提案前夕踩了煞車。文傳會主委陳以信昨早表示，鞭刑公投涉及刑事政策與價值討論，目前尚待凝聚更多社會共識，暫非國民黨現階段所優先推動的公投項目。

洪孟楷表示，無法理解，但只能尊重黨中央。

據了解，黨中央說法一出，國民黨團大會上藍委炸鍋，藍委質疑「難道有人反對嗎？」還有藍委說，「基層都說要打下去！（指對詐欺犯、性侵犯鞭刑）」，黨中央不能突然喊卡。有藍委私下表示，這只是公投又不是修法，其實沒有必要直接卡掉。

鄭麗文說，半年前，她知道洪孟楷長期努力推動鞭刑立法，但黨中央對公投案另有考量。

到了昨傍晚情勢逆轉，鄭麗文緊急與洪孟楷、林沛祥等人溝通，最後黨中央理解藍委想法，同意讓鞭刑以立委連署方式提出。

陳以信說，雖不會以黨版形式提出該公投案，但尊重黨團立委連署，是否採用，由人民公決。