新聞幕後／軍購案翻版 藍恐再現天王角力戰

行政院提出預算規模二一○○億元的無人機特別條例草案，國民黨團擬在立法院長韓國瑜訪美回國後，下周提出版本並與政院版付委審查。但據了解，國民黨主席鄭麗文曾經指無人機條例回歸年度預算，但台中市長盧秀燕、韓國瑜均傾向提出條例，藍營天王角力戰恐怕再度上演。

鄭麗文結束訪美行後，率先拋出將提出國民黨版無人機條例草案。盧秀燕近日也宣布，台中市政府將在七月二日與美國在台協會（ＡＩＴ）共同舉辦無人機論壇，而韓國瑜率跨黨派立委訪美，也與美方針對無人機、軍購延售議題交換意見。藍營天王均開始在無人機議題上交鋒，猶如藍營軍購案二點○。

據了解，鄭麗文想法是主張無人機預算回歸年度預算處理，並且要納入防弊機制，替民眾看緊荷包，但是否提出條例、匡列多少錢，尊重黨團自主。

據指出，盧秀燕已私下向藍委表態，認為必須要提出無人機條例，條例要有「產業發展、土地開闢、租稅優惠」三條件，至於匡列多少預算可能與政院版的二一○○億元不相上下，甚至更多，並且也是回歸年度預算處理，與政院版單純對美採購無人機有所區隔。

韓國瑜在訪美期間與美方國會議員、白宮官員會面，雙方頻頻觸及無人機產業發展等，預料回國後也將對無人機條例有所表態。這次參加訪美團的國民黨立委賴士葆則是已對外主張，比照生技條例模式，提出由經濟部主管的「無人機條例」草案，著重在產業發展、無人機場地測試、租金補貼等。

國民黨為防止藍營軍購之亂重演，據了解，國民黨智庫與國民黨立委陳永康等人將先研擬初步版本，納入盧秀燕想法，也等訪美團回國後納入韓國瑜的主張，於下周正式提出國民黨版本，避免藍營茶壺風暴再起。